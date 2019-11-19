新款vivo S1 Pro发布：抛弃弹出式摄像头

IT之家11月19日消息 vivo在菲律宾推出了新款S1 Pro手机，比原定计划稍微提前了一些。值得一提的是，今年5月份vivo也推出了一款名为S1 Pro的手机，采用了弹出式前置摄像头，而新款S1 Pro跟其并没有太多共同点，取消了弹出式摄像头，外观与vivo S5更接近。

新款vivo S1 Pro配备6.38英寸Super AMOLED显示屏，分辨率为1080p +，并且是水滴屏，前置32MP自拍相机，正面还有屏下指纹传感器。

新款vivo S1 Pro背部有一个48MP主摄像头（1/2英寸GM1传感器，f / 1.8光圈）和一个8MP超广角摄像头（108°），专用的2MP微距相机（聚焦距离为4厘米）和2MP深度传感器，相机总数达到4个，并且呈菱形排列。

新款vivo S1 Pro搭载骁龙665芯片组，辅以8GB的RAM和128GB的存储空间，运行Funtouch OS 9.2（基于Android 9 Pie）。好的是，该机电池容量达到了4,500mAh，采用USB-C端口，支持18W的快速充电，顶部还有一个3.5毫米耳机插孔。

vivo S1 Pro即将在菲律宾开始接受预订，价格为16,000比索（约合2209元），有Fancy Sky（带有彩虹效果的白色）和Knight Black（黑色，但仍带有轻微渐变）两种款式。