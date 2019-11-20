首次亮相！法拉第未来发FF 91内饰图：至少有11块屏

11月20日消息，据国外媒体报道，电动汽车初创企业法拉第未来刚刚发布了旗下电动汽车FF91的内饰照片，称其为“第三个互联网生活空间”，同时还公布了电动汽车投产后的很多细节信息。

据悉，FF 91在近三年前首次亮相，引起了业内轰动，但前进过程颇具波折。由于幕后发生了大量的戏剧性事件，目前FF91还没有投产。但法拉第未来所采取的一系列举措表明其还在努力。

从法拉第未来发布的内饰图来看，整个中控满是屏幕，中间是一个类似平板电脑的信息娱乐显示屏，副驾驶前方的仪表盘上也有另一块屏幕。另一块屏幕位于方向盘前的仪表盘上部，整合了传统仪表盘显示的各种车辆信息。法拉第未来还将屏幕集成到了门侧位置，用于调整座位、进行气候控制或者调整车内不同区域的音效。

后排的“零重力”座椅看起来更加豪华。法拉第未来声称他们提供“行业领先的”60度后倾座椅，座椅能够为乘客提供小腿、腰椎以及上背部等身体区域的调整功能，且能够按摩加热和制冷。每个座位都是14向方位可调，还有4向腰椎支持。而车内的“Spa模式”可以改变灯光和声音。

FF91无法在没有互联网的情况下实现“第三个互联网生活空间”，所以车内安装了三个调制解调器。其中一个专门用于车辆诊断和软件更新，而另外两个用于处理数据以实现车载联网和娱乐，比如说在行车过程中传输流媒体视频。除此之外，车顶还有一个27英寸的超宽屏幕，可以向下翻转。

法拉第未来还在车内集成了人工智能FFAI，使用汽车的传感器、摄像头和软件来创建定制化的用户体验。该系统可以通过面部识别、语音识别和乘客体重来调整不同座位的个性化设置，也能够针对性地设置温度并调节音量。

法拉第未来表示，FF 91中至少有11块屏幕，看起来似乎很多。但是现在的汽车制造商们都在放弃旋钮、按键和开关，转而使用多功能屏幕。如果FF 91能够顺利投产，它可能会改变汽车制造商对内饰的看法。