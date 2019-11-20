库克：苹果的目标从来不是当第一，而是将产品做到最好

IT之家11月20日消息 美国时间昨日晚些时候，蒂姆·库克(Tim Cook)参加了Salesforce Live会议，并与Salesforce联席CEO马克·贝尼奥夫(Marc Benioff)坐下来聊了聊。这位苹果CEO讲了许多有趣的事情，包括与乔布斯的友谊以及苹果公司方面的一些战略目标等。

库克表示，在举办Salesforce会议的那个舞台上，乔布斯其实就在那里，多年来，他在那里推出了不少产品。库克说，“我能感觉到他（的存在）...无论我什么时候来这里，他都在”，随后他补充道，这里有很多回忆。

“世人想起其乔布斯首先想到的都是产品，那些乔布斯的经典作品，但是对我来说，我能想到的都是与他在工作中的点点滴滴”，库克回忆道，他总是在当天下班之前来我的办公室和我交流当天的情况，我拥有的就是这种最简单的东西——友谊。我记得他不止一次在这个舞台上排练，也只有他，能在跑题的情况下还能让观众哈哈大笑。

库克还提到了苹果公司的战略目标，“‘Think Different（不同凡想）’在过去几年帮助公司重新定位，直到现在对公司来说依然重要”，苹果公司的目标从来不是成为第一，而是做到最好，我们只想做最好的产品，“正因如此，苹果才能抵制‘追求市场份额和其他目标的诱惑’。