纽约州总检察长起诉电子烟巨头Juul欺骗性营销

新浪科技讯北京时间11月20日早间消息，纽约总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯（Letitia James）周二宣布对电子烟公司Juul提起新的诉讼，称该公司通过欺骗性广告误导消费者承受电子烟带来的风险。

纽约在诉讼中称，Juul产品的营销淡化了他们的健康风险，并使用“有吸引力的年轻模特的彩色图像”来吸引未成年人。

“毫无疑问，Juul的进取性广告对公共健康危机产生了重大影响，这场危机已使纽约和全国各地的年轻人对其产品着迷。”詹姆斯说，“通过美化电子烟，同时淡化电子烟产品中发现的尼古丁，Juul使无数纽约人面临风险。我准备使用现有的所有法律工具来保护我们青年的健康和安全。”

过去一年中，青少年吸食电子烟的人数急剧上升后，Juul遭到大量诉讼和调查。今年早些时候，北卡罗莱纳州的检察长因该公司的广告策略而对其发起诉讼，并于11月18日向加州AG Xavier Becerra公司提起了类似的诉讼。据报道，美国联邦贸易委员会（FTC）也在调查Juul的营销行为。纽约州议会和纽约市议会都在立法禁止直接销售电子烟。

特朗普政府在今年早些时候宣布将与食品和药物管理局（FDA）合作，将所有调味电子烟下架，直到该机构进行调查并批准其出售位置。这也导致Juul面临的法律困境更加恶化。此消息发布后不久，Juul发布了一篇博客文章，宣布将所有口味的电子烟从市场上撤下。后来，该公司也停止生产薄荷味的电子烟。

詹姆斯说，纽约总检察长办公室正在寻求对Juul的永久性禁令，并命令该公司必须向一个减排基金支付款项，以摆脱“它给公共利益带来的妨害”。