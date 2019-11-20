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IBM 推出适用于 Kubernetes 的新开源开发工具

2019/11/20 9:22:42来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：骑士评论：

周一，IBM在Kubecon宣布了两个与Kubernetes生态系统一起使用的全新开源工具，分别是 Kui 和 iter8。

其中，Kui 被设计为单个工具，可帮助开发人员在与解决方案每个部分相关的不同CLI之间进行导航。Kui将熟悉的CLI的功能与可视化相结合，以帮助处理复杂的数据。Kui专为云原生开发而设计，并支持Kubernetes及其生态系统。Kui帮助开发人员与多种工具无缝交互，以最大程度地减少上下文切换并在一个地方完成更多工作。目前，IBM已经开始将Kui引入旨在帮助简化开发人员体验的IBM Cloud产品中。

iter8则是一个新的Istio生态系统工具链，旨在帮助开发人员从Istio收集的丰富数据和遥测中受益。它可以用于金丝雀和A / B测试以及故障排除，使开发人员可以在过程中更早地发现并解决应用程序的问题。借助Iter8，开发人员可以更无缝地比较其应用程序的版本，以确认他们继续使用新版本时的情况，分析一段时间内微服务的行为以识别甚至预测问题，以及在环境中更好地了解新版本对其他微服务的影响。

此外，IBM还宣布了Tekton和Razee项目的进展，以帮助促进基于Kubernetes的应用程序的持续集成和持续交付（CI / CD）。Tekton是Kubernetes原生的开放源代码框架，用于创建持续集成和交付CI / CD系统。Razee是一个新的开源持续交付工具，可帮助大规模管理应用程序。

详细信息：https://developer.ibm.com/blogs/ibm-open-source-developers-productive-kubernetes/

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关键词：IBM开源

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