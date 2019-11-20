美股涨跌不一，苹果盘中创新高市值超1.2万亿美元

北京时间11月20日消息，星期二美股涨跌不一，纳指报收于8570.66点，创下有史以来新高。截至收盘，道指跌102.18点，跌幅为0.36%，报收27934.02点；标普500指数跌1.85点，跌幅为0.06%，报收3120.18点；纳指涨20.72点，涨幅为0.24%，报收8570.66点。

美国主要科技巨头多数上涨，脸书涨0.97%，亚马逊涨0.01%，苹果跌0.3%，NetFlix涨0.01%，Alphabet跌0.4%，微软涨0.03%。

中国主要科技股绝大多数下跌，网易跌0.6%，爱奇艺跌0.28%，拼多多跌1.9%，微博跌1.37%，腾讯音乐跌1.14%，阿里巴巴涨0.35%，京东跌1.1%，趣头条跌4.79%。

▲苹果股价盘中创新高，市值超过1.2万亿美元

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：人人公司（涨15.01%），58同城（涨13.83%），迅雷（涨11.28%），达内科技（涨6.3%），信而富（涨3.57%），网易有道（涨3.0%），1药网（涨2.57%），500彩票网（涨2.42%），触宝（涨2.16%），猎豹移动（涨2.06%），欢聚时代（涨2.01%），途牛（涨1.69%），蔚来（涨1.67%），易车网（涨1.66%），如涵控股（涨1.61%），凤凰新媒体（涨1.5%），搜狐（涨1.43%），云米（涨1.3%），畅游（涨0.95%），正保教育（涨0.77%），宝尊电商（涨0.57%），携程网（涨0.57%），兰亭集势（涨0.5%），唯品会（涨0.41%），小赢科技（涨0.35%），UT斯达康（涨0.34%），汽车之家（涨0.16%），斗鱼（涨0.13%），好未来（涨0.09%），金融界（涨0.02%）。

与上一交易日持平的公司包括：流利说。

下跌的公司包括：新东方（跌0.1%），小牛电动（跌0.11%），搜狗（跌0.2%），寺库（跌0.35%），乐信（跌0.54%），前程无忧（跌0.68%），聚美优品（跌0.97%），无忧英语（跌1.0%），中芯国际（跌1.52%），陌陌（跌2.12%），虎牙（跌2.13%），乐居（跌2.23%），品钛（跌2.31%），百世（跌2.76%），新浪（跌3.12%），瑞幸咖啡（跌3.2%），哔哩哔哩（跌3.97%），搜房网（跌4.33%），优信（跌4.65%），趣店（跌5.07%），中通（跌6.24%），世纪互联（跌8.71%），华米（跌10.91%），宜人贷（跌11.93%），简普科技（跌12.07%），拍拍贷（跌23.34%）。

▲瑞幸咖啡股价上涨可以持续吗？

自发布业绩超过预期的第三季度财报后，日前瑞幸咖啡股价出现大涨。目前，瑞幸咖啡股价比17美元的IPO发行价高近60%。未来两个季度，瑞幸咖啡开店数量可能超过星巴克。但是，虽然瑞幸咖啡开店数量不少，但我们目前无法搞明白它们能否实现可持续的增长。之前，瑞幸咖啡在通过网络销售产品方面具有先发优势，而星巴克通过与饿了么合作，也在发力网络销售。数据还显示，瑞幸咖啡业务运营的基础是开新店和蚕食利润的促销，没有证据表明现有的连锁店能推动持续的增长。瑞幸咖啡还不断推出果汁、茶和简餐等利润率较低的产品，并开设对资本要求更高的传统咖啡店，这会对其利润率构成更大压力。如果要减少亏损甚至盈利，瑞幸咖啡需要降低促销力度。但是，这可能会造成部分客户重新选择星巴克和其他咖啡连锁店品牌，它的品牌吸引力还不够。

▲拍拍贷利润下跌7.9%，股价大跌逾23%

拍拍贷今天宣布，11月5日的年度股东大会，批准了公司提出的将公司更名为“信也科技”的提案，更名后的公司英文名称为“FinVolution Group”。另外，拍拍贷还将在纽约股票交易所的股票代码由“PPDF”变更为“FINV”，生效时间是2019年11月29日股市开始。变更股票代码对当前投资者和美国存托股股东没有任何影响。拍拍贷在股市开盘前还发布了第三季度未经审计财报，第三季度拍拍贷撮合贷款金额为246亿元，同比增长66.4%，环比增长13.7%。拍拍贷当季借款用户数达353.7万。财报还显示，拍拍贷经营收入为15.124亿元，同比增长35%，净利润下滑7.9%至5.985亿元。今天常规交易中，拍拍贷股价下跌0.67美元，跌幅为23.34%，报收于2.2美元。

美国/国外科技股

其他国外科技股涨跌互现，其中上涨的公司包括：AMD（涨3.54%），VMware（涨3.26%），Snap（涨3.2%），特斯拉（涨2.72%），博通（涨2.13%），摩托罗拉系统（涨1.87%），PayPal（涨1.24%），Adobe（涨1.16%），戴尔科技（涨1.15%），Box（涨1.13%），黑莓（涨1.13%），Uber（涨1.12%），动视暴雪（涨1.04%），Pinterest（涨0.92%），Salesforce（涨0.73%），思科（涨0.71%），Zynga（涨0.64%），赛门铁克（涨0.61%），惠普公司（涨0.5%），爱立信（涨0.44%），SAP（涨0.41%），英特尔（涨0.17%），IBM（涨0.16%），甲骨文（涨0.14%）。

下跌的公司包括：eBay（跌0.11%），Twitter（跌0.17%），Groupon（跌0.35%），诺基亚（跌0.58%），iRobot（跌0.58%），艺电（跌0.72%），Fibit（跌0.74%），索尼（跌0.86%），Yelp（跌1.24%），LendingClub（跌1.58%），Lyft（跌1.58%），恩智浦（跌1.65%），英伟达（跌2.02%），Spotify（跌2.35%），速汇金（跌2.39%），美光科技（跌2.59%），高通（跌2.79%），GoPro（跌3.12%），西部数据（跌4.02%），Slack（跌8.35%）。

据瑞士信贷分析师马太·加布拉尔（Matthew Cabral）称，苹果iPhone 11系列手机销售持续强劲，部分型号供应依旧紧张。星期二盘中苹果股价刷新历史新高，公司市值也首次达到1.2万亿美元大关。加布拉尔星期二发表投资报告称，iPhone 11发售已经近2个月，“数据仍然表明销量同比出现相当大幅度增长”。加布拉尔说，“跟踪数据”表明部分型号缺货的现象仍然存在，不过目前逾90%型号的等待时间已减少到一周。加布拉尔指出，在上一个iPhone周期，新产品发售3周后供需就达到平衡。今年9月和10月份，中国iPhone销量同比增长6%。他也指出，虽然销售强劲，但iPhone平均售价出现下滑，低配版iPhone较低的价格推动了需求增长。虽然对iPhone销售前景持乐观态度，但加布拉尔对苹果股票还相当谨慎，对其评级为“中性”，目标股价也仅为221美元，比苹果股票今天266.29美元收盘价低17%。加布拉尔说，他认可“下述看法，向服务业务转型后苹果市盈率应该更高”，但也指出，苹果目前市盈率为20倍，过去5年市盈率平均为13倍，2010年以来苹果市盈率最高为17倍。今天常规交易中，苹果股价下跌0.81美元，跌幅为0.3%，报收于266.29美元。

▲谷歌发布Stadia云游戏服务，股价下跌逾5美元

就在谷歌星期二发布Stadia云游戏服务当天，美国银行分析师赖恩·吉（Ryan Gee）表示，在发布第三年，Stadia将为谷歌贡献近9亿美元营收。不过，谷歌母公司Alphabet股价因这一消息而出现下跌。赖恩·吉估计，3年内谷歌Stadia云游戏服务将获得830万用户，头两年的用户数量将分别为270万和650万。他估计，在运营的第三年，Stadia将为谷歌带来8.9亿美元营收。无需微软Xbox和索尼PS系列等游戏机，Stadia用户就能玩游戏。谷歌数据中心的服务器可以向PC、电视、平板电脑和智能手机高速串流游戏。但Stadia也面临一个问题，如果向电视串流游戏，它每小时需要9-16GB网络流量——具体数值取决于画面质量。赖恩·吉称，“谷歌计划逐步改进Stadia——与它的其他服务相似，换句话说，在刚推出时，Stadia许多有吸引力的功能还不能使用。”微软和亚马逊也将涉足云游戏服务领域。今天常规交易中，谷歌股价下跌5.24美元，跌幅为0.4%，报收于1315.46美元。