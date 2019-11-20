法拉第未来CEO：我们的电力传动系统比保时捷等好

11月20日消息，据国外媒体报道，当地时间周二法拉第未来首席执行官卡斯滕·布雷菲尔德(Carsten Breitfeld)在洛杉矶车展上表示，公司拥有业内最好的电力传动系统。

▲法拉第未来的电动汽车FF91

布雷费尔德说，法拉第未来面临两大障碍。首先人们对公司执行计划的能力缺乏信任，此外法拉第未来创始人贾跃亭对公司的领导也是问题。

据悉，布雷菲尔德曾负责宝马i8插电式混合动力车的开发工作，两个月前刚刚出任法拉第未来的首席执行官。在此之前，他曾在拜腾工作过一段时间。

布雷菲尔德称，第一个问题已经解决，因为他在接任首席执行官一职后不久就引入了新的领导团队。与此同时，贾跃亭在今年10月份申请破产，将他的个人财务问题与法拉第分开，并辞去了首席执行官的职务。贾跃亭将专注于法拉第未来汽车的互联性和用户体验，而法拉第未来的电动汽车将像一个“第三生活空间”，车内配置了十几块屏幕。

布雷菲尔德试图将法拉第未来与竞争对手区分开来。他说，法拉第未来投资于更先进的技术，但在公司之外并不为人所知。法拉第未来目前的投资总额接近20亿美元。

▲法拉第未来首席执行官布雷菲尔德接受访谈

布雷菲尔德表示：“为了实现新的汽车移动性，你需要两种技术。你需要汽车技术，它必须是电力驱动的。法拉第未来研发的是全行业最先进、最好的电力传动系统。

“我所说的不仅仅是初创公司。你可以把它与奥迪，甚至是宝马、奔驰和保时捷进行对比。保时捷的纯电动跑车Taycan刚刚上市。我们大可以谈谈功率密度和功率范围，法拉第未来有着现有最先进的技术。

“另一方面，如果你想创造一款互联汽车，如果你想创造一个特定的互联网生活空间，那么你需要汽车中具备连通性，也就是高速通信能力。你需要屏幕。你需要操作系统。你需要数字生态系统。所有这些都是法拉第未来自己发明的。这都是可用的，完全可以在我们的产品中看到并显示。你现在知道完成这一切需要筹集多少资金?”

布雷菲德现在还在融资。他说，投资界知道，汽车行业将转型为移动服务提供商。“传统汽车制造商不会这样做，”他说。