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保时捷北美CEO：在美国/中国，开保时捷的人更喜欢用iPhone

2019/11/20 11:58:09来源：威锋网作者：Runis责编：沧海评论：

在洛杉矶最近举办的汽车会议上，保时捷北美首席执行官Klaus Zellmer 谈到了保时捷车主对于iPhone和Android的选择偏好。

具体而言，Zellmer表示在美国地区的保时捷车主当中，有91%的人使用苹果设备，而在中国地区也有超过80%的保时捷车主选择苹果设备而非Android。但是，Zellmer也同时补充说道：「如果你问中国地区的保时捷车主，他们的下一款设备将是什么，有40%的人表示他们计划改用Android。」这也是为何他们打算转变对谷歌Android Auto态度的原因之一。

在谷歌Android Auto和苹果CarPlay争夺车内信息娱乐系统的斗争中，保时捷一直以来都站在苹果这一边。此前有报道称，保时捷认为Android Auto所需要的有关汽车自身的敏感数据太多的，而这些信息正是旗下那些车型（比如911 Carrera和Carrera S）如此成功和昂贵的秘诀。

直到最近，保时捷才逐渐转变态度。负责保时捷SUV系列的高管Michaela Ensinger表示，早先之所以决定不为旗下车型添加Android Auto支持，是因为在谷歌推出这一平台的时候，保时捷的大部分客户更多使用的是苹果设备。保时捷表示将为未来加入Android Auto支持，但目前暂未提供具体的时间表。

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关键词：iPhone保时捷

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