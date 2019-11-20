好奇号火星车拍摄火星照片颇似“岩石监狱”

北京时间11月20日消息，据美国太空网站报道，目前，美国宇航局“好奇号”火星车拍摄到一张火星“岩石监狱”照片，呈现该火星车正在火山口中心一座荒凉山上寻找生命，我们似乎能够感受到它的坚持和努力。

火星是宇宙中唯一“入驻”机器人的已知行星，好奇号像“机器人听诊器”一样，正在倾听火星的心跳，此外“奥德赛”等火星探测器在火星轨道监控着这颗行星。

好奇号火星车大小相当于一辆越野车，时速可达30米，自从2012年在盖尔陨坑着陆以来，它一直探索这个具有35亿年历史的陨坑，现在该火星车正在攀爬位于火山口中心的艾奥里斯山。11月1日，该火星车拍摄到一张荒凉而美丽的火星照片，照片中呈现出火星岩石区域的广袤无垠。

在这张照片中，一个布满碎石的孤峰蜿蜒朝向山坡，背景隐约有一大片朦胧的岩石，事实上这条山脊是盖尔陨坑的边缘。

这张照片是从好奇号背面拍摄的，呈现好奇号火星车从夏普山底部开始缓慢上升时留下的暗淡地平线，这是一个孤独的场景，但是好奇号仍在坚持不懈地寻找新伙伴，该火星车的主要目标之一是寻找火星支持微生物存在的确凿证据。

目前好奇号并未发现任何火星生命，但它已经发现大量水存在的证据，以及氢、氧、磷、碳等元素的痕迹，这些元素被认为是生命的“基石”。