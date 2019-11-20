前苹果谷歌工程师成立芯片公司NUVIA，欲挑战英特尔等巨头

北京时间11月20日早间消息，由曾经效力于苹果和谷歌工程师组建的芯片公司NUVIA周二宣布，已在A轮融资中筹集了5300万美元。

这家位于圣塔克拉拉的创业公司已成立9个月时间，其使命是“重新设计芯片，为数据中心提供行业领先的性能和能源效率”。或者更简单地说，该公司的目标“旨在提供比现有数据中心处理器更快、更节能、更安全的芯片”，并挑战英特尔和AMD等行业巨头。

约翰·布鲁诺（John Bruno）、马努·古拉蒂（Manu Gulati）和杰拉德·威廉姆斯（Gerard Williams III）共同创立了NUVIA，并共同获得了与系统工程和芯片设计相关的100多项专利。除了苹果和谷歌，这些芯片制造商此前还曾在ARM、博通和AMD担任工程职务。

Capricorn Investment Group、Dell Technologies Capital、Mayfield和WRVI Capital共同领投了这一轮融资，Nepenthe LLC跟投。

“随着我们越来越依赖高速信息访问、始终在线的富媒体体验和无处不在的连接性，世界正在创造超出其处理能力的数据。”NUVIA CEO威廉姆斯在新闻稿中说，“要满足这些不断增长的用户需求，需要在计算性能和能效上实现阶梯式提高。现在是设计新的高性能芯片模型的最佳时机。”

最近，在共同创立NUVIA之前，威廉姆斯曾担任苹果高级总监和首席CPU架构师近十年。马努是谷歌消费类硬件的首席SoC架构师，并在定义公司的芯片和产品路线图方面发挥了作用。布鲁诺则是谷歌的系统架构师。

Capricorn科技影响力基金管理合伙人迪彭德·萨鲁贾（Dipender Saluja）在新闻稿中说，NUVIA可以通过它的芯片方法超越“半导体行业的传统限制”，从而“提供性能和能源效率的非线性提升”。