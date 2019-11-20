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中科院院士陆建华：移动网络架构面临挑战，会从5G到无G

2019/11/20 13:13:03来源：新浪科技作者：张俊责编：懒猫评论：

11月20日午间消息，在今日世界5G大会“未来信息通信技术国际研讨会”上，中科院院士陆建华发表《5G发展引发的若干基础研究布局思考》的演讲。

陆建华表示，现有通信方法在利用系统结构信息与处理大流量数据时受到限制，5G持续性还是面临略微严峻的挑战，需要科技界广大的科学家、工程师坐下来冷静的思考。

他指出，目前的发展思路基本上是从链路到网络，规模是能换能力的。但规模能换能力遇到的瓶颈很大，移动蜂窝架构碰到技术墙，蜂窝基站的半径越来越小，“现在蜂窝基站之间的距离大概百米左右，恐怕没法再小了。”他说，蜂窝本身也会碰到容量的极限。

另外就是安全非常的被动，现在攻击增长率已经超过了业务的增长率，恶意机器流量占比也过半。再有就是利润的边际效应，中国移动也出现下降，今年的情况可能还要再差一些。

“所以说，规模能换能力这个思维是要改的，否则它会制约移动网络可持续发展。未来的目标一定是面向网络信息体系的建设，要减少整个系统熵，不是现在拼命的去争相网络带宽增加系统。”陆建华说。

他也提出了一些建议，首先是研究移动网络时代的新架构，比如天地一体化创新网络。天地一体化网络发展按需覆盖新模式，将空间资源聚焦至动态适应业务，从而适应业务时空尺度的不均匀性，大幅度提升资源利用率；未来也从5G走到无G，将来靠软件升级、靠模型中心组织形成新的代际，制成未来丰富的应用。这个时代也很快会到来。

其次是移动网络安全新机制。如果把互联网比作是人的胃，移动网络比作人的口，病毒现在都是从口上直接就进去了，显然这种方式是不合理的，有没有可能把安全也移到安全网络。这时候移动网络要研究它的内生安全问题。

还有共建共享。通过O-RAN联盟打造“新四化”接入网：无线网接口标准化开放化，软件开源化，硬件白盒化、网络智能化。从根本上解决共建共享的机制问题。

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关键词：5G

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