XDA：Redmi K30有望搭载120Hz屏幕、侧边指纹、IMX686

IT之家11月20日消息 XDA报道称，Redmi K30的代号可能是“Phoenix（凤凰）”，这款代号为“Phoenix（凤凰）”的手机将会搭载120Hz刷新率的屏幕，采用侧边指纹识别，搭载IMX686传感器。

XDA强调，目前只能推测代号为“Phoenix（凤凰）”的小米手机是下个月即将发布的Redmi K30，但不能百分百确定；XDA所做的爆料全部针对“Phoenix（凤凰）”，也就是说所有的爆料信息都将在这款手机上出现，但这款手机不能百分百确定就是下个月要发布的Redmi K30。

报道中称，XDA在最新的MIUI 11中发现了一串代码“isBroadSideFingerprint”，“BroadSide”是指设备的右侧，整体意思是“指纹传感器位于设备的右侧边缘”；其次上个月XDA发现小米正在研发120Hz屏幕刷新率的手机，这个刷新率似乎也是为“Phoenix（凤凰）”准备的。

至于IMX686传感器的爆料，XDA表示其“证据”来自高通相机库，库内出现“phoenix_imx686”、“ phoenix_s5k3t2”、“ phoenix_gc02m1_depth”和“ phoenix_gc02m1_front”等几个字符串，其中S5K3T2是三星的20MP图像传感器。