考拉征信涉嫌黑产被查，非法提供身份证返照查询近亿次

11月20日消息，据报道，近日江苏淮安警方依法打击了7家涉嫌侵犯公民个人信息犯罪的公司，涉嫌非法缓存公民个人信息1亿多条，其中，拉卡拉支付旗下的考拉征信涉嫌非法提供身份证返照查询9800多万次，获利3800万元。警方已将考拉征信服务有限公司及北京黑格公司的法定代表人、董事长、销售、技术等20余名涉案人员抓获。

天眼查数据显示，考拉征信的运营主体考拉征信服务有限公司成立于2014年4月，注册资本5000万人民币，法定代表人为公司经理邹铁山，经营范围包括企业信用的征集、评定、数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）等，由考拉昆仑信用管理有限公司（曾用名：拉卡拉信用管理有限公司）全资控股。

天眼查股权穿透图显示，考拉昆仑信用管理有限公司的最大股东为A股上市公司拉卡拉支付股份有限公司，持股比例为32.40%。此外，A股上市公司拓尔思、旋极信息、蓝色光标均持股10.80%，A股上市公司广联达持股3.00%。而拉卡拉支付股份有限公司最大股东为联想控股股份有限公司，持股比例为28.24%。

据其官网介绍，考拉征信是首批获央行备案开展企业征信和批准开展个人征信业务准备的八家机构之一，也是国内首家成立大数据征信模型专业实验室的征信机构，主要从事个人和小微企业信用状况评估业务。2018年1月,中国互联网金融协会和考拉征信等八家征信机构，共同发起成立百行征信有限公司。考拉征信作为发起人之一，积极支持百行征信的发展，全力促进征信行业健康有序运行。