你的苹果AirPods离iPod只差这个保护套

迄今为止，Elago已经推出了多款以苹果复古设备为设计灵感的苹果产品配件，例如致敬iPod的Apple Watch 充电支架、伪装为「麦金塔」的AirPods 保护壳等等。

在最新公布的配件中，Elago 推出的一款以iPod为灵感的AirPods保护壳，甚至还带有标志性的点按式转盘，这一设计最早出现在了2004年的iPod上，并一直保留到了2009年的iPad nano。

Elago AW6 AirPods保护套适用于第一/二代AirPods，有黑/白两色可选，其中黑色的那款以经典的iPod U2特别版为原型，这是首款采用黑红配色iPod是在2004年One More Thing发布会上推出的，同步推出的还有iPod Photo，根据乔布斯当时在发布会上的介绍，「‘iPod U2特别版’是这个已知宇宙中唯一一款特别版iPod。」

iPod U2特别版以第五代iPod为基础，整体机身采用黑色，而点按式转盘部分则是原创的红色，机身背面有U2乐队成员的签名，当年iTunes Music Store还提供U2乐曲以及免费30分钟的录像购买权。

Elago AW6 AirPods售价11.99美元（约合85元），带有挂钩的版本售价13.99美元（约合100元），目前已在官网发售。