Maste&Dynamic真无线耳机两连发，外观时尚

分体耳机在今年迎来了爆发式的增长，在精进了连接和同步技术后，那些在去年或是更早时候就已经试水过TWS的音频厂商在今年也开始了自己的产品进化，其中就包括来自纽约的老牌音频厂商Maste&Dynamic，他们在最近接连推出了MW07 GO和MW07 Plus两款真无线耳机新品。

熟悉时尚领域的小伙伴大多还记得去年LV曾推出过一款名为Louis Vuitton Horizon的TWS耳机产品，这款联名作正是Maste&Dynamic基于曾经的MW07进行创作，而全新的MW07 GO和MW07 Plus也可以被视作为MW07系列的后续作品。

MW07 Plus面向的是日常生活使用，虽然外观设计明显依旧沿袭MW07的设计思路，但包括收纳盒在内的材质表现相对更加精致，在聚氯乙烯涂层不锈钢工艺打造下，Maste&Dynamic给MW07 Plus加入玳瑁、金属蓝以及大理石白等配色，让耳机的质感表现更为突出，同时MW07 Plus还会推出与球星凯文·杜兰特联名的Studio 35 x Kevin Durant合作款式。

至于两年前不甚理想的续航问题，MW07 Plus也用单耳机10小时的续航完美解决续航焦虑问题，同时收纳盒还可以支持额外的30小时续航，再加上充电15分钟、连续播放5小时音乐的快充模式，日常使用自然不必过多担心MW07 Plus的续航问题。

同时在MW07的用户反馈处理中，Maste&Dynamic发现部分用户会在运动状态下佩戴这类分体耳机，所以他们将MW07 Plus的防水等级提升至IPX5，至少汗水滴溅和意外水滴溅落都不会对耳机造成损害。除此之外，Maste&Dynamic还给MW07 Plus加入两个波束成形麦克风，让MW07 Plus拥有了主动降噪功能，所以无论是颜值还是功能性，MW07 Plus都表现得无可挑剔。

至于MW07 Go，则是专注于运动爱好者的一款运动耳机，在外壳材质上，MW07 Go选用了超轻镜框常用的记忆性高分子材料TR-90，这让MW07 Go的体重被压缩在14.8g左右（单耳），同时还具备相当的耐磨以及耐碰撞特性，更加适配复杂的运动环境。

与MW07 Plus一样，MW07 Go也拥有最高10小时的单耳机续航，收纳盒则可以提供额外的12小时续航，这可能与MW07 Plus收纳盒的轻量化设计有关。不过对于运动爱好者来说，MW07 Plus也足够你在健身房泡上大半天、或是跑完一次全程马拉松了。

Maste&Dynamic的两款分体耳机目前已经登上货架，其中MW07 Plus售价为299美元（约合人民币2100元），MW07 Go售价则为199美元（约合人民币1399元）。从定价和功能来看，MW07 Plus显然是想要与刚刚上市的AirPods Pro形成正面冲击，不过考虑到不俗的颜值以及Maste&Dynamic引以为傲的高音质表现，应该还是有不少音乐爱好者会为此买单的吧。



