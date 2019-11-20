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拼多多：月活用户数达4.296亿 年活买家数达5.363亿

2019/11/20 18:22:48来源：新浪科技作者：-责编：孤城评论：

北京时间11月20日晚间消息，拼多多今日发布了截至9月30日的2019年第三季度财报，总营收为人民币75.139亿元（约合10.512亿美元），与上年同期的人民币33.724相比增长122.84%。归属于拼多多普通股股东的净亏损为人民币23.350亿元（约合3.267亿美元），而去年同期净亏损人民币10.983亿元。不按美国通用会计准则，归属于拼多多普通股股东的净亏损为人民币16.604亿元（约合2.323亿美元），而去年同期净亏损人民币6.189亿元。

拼多多称，截至2019年9月30日，拼多多独立App平均月活跃用户数达4.296亿，较去年同期增长1.979亿，较上一季环比增长6360万。

截至2019年9月30日，平台年活跃买家数达5.363亿，较去年同期净增1.508亿，较上一季度净增5310万，创上市以来最大单季增长。

此前，拼多多曾于二季度财报披露，当季独立App平均月活用户数达3.66亿，较一季度的2.897亿单季环比净增7630万，这意味着从4月—9月，拼多多App月活用户数净增1.399亿。而按照12个月计算，拼多多独立App的平均月活跃用户数净增2亿，继续保持高速增长态势。

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关键词：拼多多月活

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