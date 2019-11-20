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微软Visual Studio Code成为Facebook内部默认开发环境

2019/11/20 21:42:32来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家11月20日消息 Facebook宣布已选择微软的Visual Studio Code作为公司内部的默认开发环境。在转向VS Code之前，Facebook有自己的开发环境，称为Nuclide。现在，Facebook正将Nuclide功能迁移到Visual Studio Code，并正在构建扩展以改善Facebook的开发工作流程。

尽管Facebook开发人员将在笔记本电脑上本地安装Visual Studio Code，但大多数开发直接在单独保留的开发服务器上完成。因此，微软VS Code应该可通过无缝的方式访问这些服务器上的代码。为了满足这种需求，Facebook在内部开发了VS Code的远程开发扩展。Facebook昨天宣布将与微软共享其远程开发扩展的用法，还将帮助微软进一步改进VS Code的本机远程开发扩展。

为帮助微软增强产品范围，我们通过支持Nuclide远程开发的经验和专业知识提供了意见。微软现在创造了如此强大的远程体验，它使我们能够脱离自己的定制解决方案。我们也很高兴微软提供的远程开发功能可以作为使用Visual Studio Code的任何人的扩展使用。

既然Visual Studio Code已成为Facebook发展未来的重要组成部分，那么谁将是下一个转向VS Code的大型组织或公司？这会变得更加有趣。

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关键词：Visual Studio CodeVS Code微软

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