怀旧的Razr，“强增”的业绩，你越来越看不懂的联想

有些事不能细琢磨，打眼一看很好，仔细一看却满是疑惑。

联想最近声浪很高，新一季财报刚刚发布，网上评论全是“业绩强增”、“净利润大幅增长”等溢美之词。同时在产品方面，联想不仅拿出了一款折叠屏笔记本ThinkPad X1，还推出了蓄势已久的折叠屏手机摩托罗拉Razr 2019。这款手机经典翻盖式的设计，瞬间把无数用户的思绪拉回到了十几年前，引发了不少讨论。

但无论是财报还是折叠屏Razr，似乎都让我们越来越看不懂联想。

No.1看得到“情怀”看不到未来的折叠屏

手机业务，恐怕是联想人心中最大的痛。从“中华酷联”跌落尘埃，手机业务让联想几员大将折戟，至今依然看不到前景。

虽然，本季度联想移动业务实现了5810万人民币的税前净利润，但利润增加的同时，其整体营收却在下滑。财报显示，截至2019年9月30日为止前6个月，联想移动业务的营收下降7%至30.12亿美元。对于移动业务，杨元庆表示：“投资人最看重的是手机业务是否能扭亏为盈，要做到盈利，就要把不盈利的地方放在次要位置。”

营收下滑、利润增加这是一个耐人寻味现象。对此相关通讯行业专家对懂懂笔记表示：“营收下滑最直接就是代表销量的降低，而利润增加则有可能来自多个方面，例如内部成本的降低或者单机利润的增加。对于联想现在而言最重要的应该是打开销量，提高市场占有率，如果市场规模一直做不大即便盈利也只是小打小闹，整体品牌竞争力也不会很强。”

上周，联想终于正式发布了它准备许久的折叠屏产品摩托罗拉Razr，这款产品惊艳吗？初看确实很惊艳，但当你仔细端详过之后，却很难提起购买的欲望。

首先联想为了还原当年老Razr的形态，采用了翻盖式折叠屏的设计，可以看到联想在这款产品的折叠屏铰链设计上确实做得非常出色，可以做到几乎无缝的折叠。但这种为了便携而打造的翻盖式折叠，真的是用户的需求吗？

在其他折叠屏都在尽可能的为用户提供更大的显示空间时，这样的反其道而为之的做法并不符合市场的主流。

其次，我们虽然鼓励一切形式的创新，但优秀的创新是要建立在保证用户最基本使用体验基础之上的。新Razr为了实现自己折叠屏的形态在用户体验上做了很大程度的妥协。作为一款售价1500美元的绝对高端机型，新Razr使用了上一代的中端芯片骁龙710，这显然无法让用户满意。

在其他硬件配置方面，新Razr仅仅搭载了2500毫安的电池、15W的充电器、1600万像素的单摄。至于NFC、无线充电这些目前旗舰机标配的配置更是通通没有。以一个千元机的配置，做一款万元折叠机，卖的是情怀吗？

当下正火的华为、三星折叠屏，都是面向未来的产品，为的是展现厂商的创新实力。而联想的折叠屏则更像是面向过去的产品，表现的是厂商的情怀。

这次发布会上，真正大规模量产的产品可能只有Z6 Pro 5G版。目前新发布的Z6 Pro 5G，和此前发布的Z6 Pro在硬件上除了外挂了高通5G基带（能够使用5G网络之外），整体外观设计和其他硬件配置并没有明显改变。

现在4G版的Z6 Pro第三方商家售价已经不足2000元，新机“外挂”了一个5G基带就提高了1000多元的售价，这个溢价是不是有点太高了？

客观讲，联想收购的摩托罗拉，比起微软收购的诺基亚，结果好了很多，至少没在瞬间被砍掉。但是当初联想收购的初衷，到今天都没有实现。这期间，我们看到联想移动业务的定位和战略，一直在摇摆，而且今天依然让人看不懂。

在创新都不够用了的手机市场，联想发布一款怀旧的Razr，一款并不领先的5G，到底想干啥？

No.2过分“积极”的财报内容

11月7日，联想对外公布了截至2019年9月30日的第二财季业绩。财报显示，本季度联想集团取得了强劲的业绩增长：季度营收948亿人民币，实现连续9个季度同比增长；税前利润21.7亿人民币，同比增长达到45%。净利润实现14.2亿人民币，年同比增长达到20%。

具体到业务线上，PC和手机都很耀眼：其中PC市场份额达24.4%，居全球第一位，销量同比增速超过7%；移动业务盈利创下新高，税前利润同比提升超过4亿人民币，这也是联想并购摩托罗拉手机业务以来的最好成绩。

这么看来，第二财季对于联想而言确实是一个成功的季度，营收和净利都实现同比增长。但在这些乐观的数字背后，还是有很多值得推敲的地方。

营收增长率是一个关键词，其指标越高，表明企业营业收入的增长速度越快，企业市场前景越好。在财报新闻稿中，联想并未透露实际的增长率，只是表示公司实现了“强劲的业绩增长”。那么这个所谓的强劲增长究竟有多强劲？根据财报的数据显示，过去一个季度联想的营收增幅只有1%，而整个上半年联想集团的营收增幅也只有3%。

用“强劲增长”来形容这1%的增幅显然不太合适。同时，这也是联想集团过去7个季度中增长最慢的一个季度。

同样实现“强劲增长”的业务还有很多。联想的财报数据显示，智能变革业务中的DaaS设备即服务、设备尊享服务、IT运维管理服务分别实现了725%、81%、70%的超高增长。这些增长率猛一看很不错，但联想并未公布这些高增长率业务在增长前后的准确数据。没有准确营收的数据，单纯公布增长率，这样的“强增”多少会显得没那么有说服力。

而在营收方面，根据联想官方新闻稿显示，本季度联想智能设备业务集团（IDG）营收855亿人民币、数据中心业务集团（DCG）营收93亿元人民币和智能变革业务营收61.9亿元人民币。三者合计总营收为1009.9亿元人民币，这里我们会发现一个非常奇怪的问题，本季度联想的总营收只有948亿元人民币，这凭空多出来的61.9亿元人民币是怎么来的？

对此，互联网行业观察家孙永杰对懂懂笔记表示：“多出来的这61.9亿元是这次单独列出来的‘智能变革业务’。而这部分的营收来源其实也是IDG和DCG。”

对于这样的做法，孙永杰认为联想这么做是为了让外界看到它智能化转型的成果，但这样也会存在一个问题就是容易让外界认为“智能变革业务”的61.9亿美元是来自IDG、DCG之外的。但这样做法其实很容易造成投资人的误解，带来不好的负面影响。

No.3看不懂的联想，还是那个老联想？

如果抛开联想自己对财报的解读，客观看这份财报可以得到清晰的结论是：PC业务很不错，整体营收增长并不高，手机和数据中心业务营收都在下滑。

2016年联想提出智能化转型，如今三年时间过去，联想在智能化转型方面的进展没有看到明显的变化。当然，船大难掉头啊。

本季度，联想最主要的营收依然来自智能设备业务集团，其贡献了全部948亿元营收中的855亿元，这其中747亿元来自PC业务。所以，尽管过去联想一直在强调智能化转型，但直到今天传统的PC业务依旧占据了其78.7%的营收。

从这一点来看，联想还是那个老联想——PC的联想。

（数据来源：联想财报官网新闻稿）

PC是联想最熟悉的战场，联想在这个市场打起仗来游刃有余，优势犹在。并且，懂懂笔记并不认为PC是夕阳产业，生产力的需求会长期存在，只是增量空间不大，而且PC产品的形态、功能也将会发生比较大的变化。可以预见，未来一段时间，PC还是联想的主战场，并且是不能失守的业务。

在PC之外的其他业务，联想已经布局已久，但从今天看显然走的并不太顺利。

其中数据中心业务集团（DCG）依然处在亏损状态，过去6个月亏损为1.03亿美元，虽然亏损同比收窄2000万美元，但同时营收也同比出现了15%的下滑，这个下滑还是有点吓人的。DCG业务，联想无论是海外还是中国，都有着非常强劲的竞争对手，市场份额和技术都没有优势。未来，充满不确定性。

（数据来源：联想财报）

再看手机业务。

2016年乌镇互联网大会期间，在丁磊饭局，杨元庆曾与雷军、余承东约定，未来联想、华为、小米要携手做到全球智能手机TOP3，先一起跨越苹果、三星，再来争高低。当时，杨元庆提出这样的约定时，他内心在想什么？

唉，一声叹息吧！

越来越看不懂的联想，还是那个老联想。

【结束语】

财报，可以有无数种解读方式。嘴上说着“强劲增长“，回去可要加油干啊！