《最终幻想15》Steam永久降价，国区230元

IT之家11月20日消息 今天，《最终幻想15》在Steam上永久降价，国区价格下调70元，现在的售价为230元。

《最终幻想XV》是由史克威尔艾尼克斯开发制作的动作角色扮演类游戏，该作是《最终幻想》系列的第15部正传作品。

《最终幻想XV》以系列共通的新水晶神话为基础，同时展开独立的世界观、使用不同的视觉设计以及角色。游戏主人公诺克提斯·路西斯·凯拉姆是路西斯王国的王子，这个王族保护世界仅存的一颗水晶，并支配一个技术先进的城邦。

游戏采用场景可无缝切入战斗的定制系统，玩家可以使用跳跃和短跳跃键发动连续攻击、与伙伴合作攻击动作，有很大自由来选择偏爱的战斗方式。

推荐配置:



需要 64 位处理器和操作系统



操作系统: Windows® 7 SP1/ Windows® 8.1 / Windows® 10 64-bit



处理器: Intel® Core™ i7-3770（3.4GHz and above）/ AMD FX™-8350（4.0 GHz and above）



内存: 16 GB RAM



显卡: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 6 GB VRAM / Radeon™ RX 480



DirectX 版本: 11



存储空间: 需要 100 GB 可用空间



Steam链接：点此访问

