Lyft创始人承认IPO以来处境艰难：现在是买入机会

新浪科技讯北京时间11月21日早间消息，Lyft联合创始人及总裁约翰·齐默（John Zimmer）周三承认，自Lyft今年3月IPO（首次公开招股）上市以来，该公司在华尔街处境艰难，齐默表示，他认为现在是买入Lfyt股票的好机会。

“我关心的是为我们工作的职员，他们在某些情况下拿到了公司的股权。”齐默在纽约举行的加拿大皇家银行（RBC）科技大会上表示。“我感受到了很深的责任感。”

但他同时表示：“我觉得（Lfyt）股票被低估了。我们已经有三个季度的业绩超出预期，而随着时间的推移，人们会看到我们拿出更多的数字。（股票被低估）这件事会自己解决的。”

Lyft于3月28日将IPO发行价确定为每股72美元，而在次日正式开始挂牌交易时，该股在上市首日的盘中一度大涨23%，但到收盘时则仅上涨8.7%。4月初，Lyft股价在IPO发行价附近反弹。但自那时起以来到周二收盘为止，Lfyt股价已经累计暴跌近40%，从而使其成为了今年以来表现最差的IPO之一。

在被问及Lfyt是否认为IPO定价过高时，齐默表示：“在我们的历史进程中，我们为许多投资者赚到了很多钱。”他表示，相信该公司将可让其股票走上正轨。

上个月Lyft公布财报称，该公司第三季度每股亏损为1.57美元，表现优于华尔街分析师此前预期；营收超过9.55亿美元，也超出分析师预期。另外，该公司还上调了第四季度和全年营收展望。

但是，Lyft第三季度净亏损为4.635亿美元，远远超过去年同期的2.492亿美元。该公司当时表示，净亏损扩大的原因是其股权奖励支出高达2.461亿美元，而且公司业绩中还计入了IPO相关税费。