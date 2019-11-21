微软.NET Framework 发布 11 月质量汇总预览

.NET Framework 发布了2019年11月质量汇总预览。此版本包含针对Windows 8.1，Server 2012 R2，Server 2012，Windows 7 SP1，Server 2008 R2 SP1和Server 2008 SP2的.NET Framework的以下质量和可靠性改进。

ASP.NET

目前，当HttpCookie.SameSite值为“ None”时，ASP.NET将发出SameSite cookie标头，以适应即将在Chrome中对SameSite cookie处理进行的更改。作为此更改的一部分，尽管可以在web.config中覆盖这些值，但FormsAuth和SessionState cookie也将使用SameSite =“ Lax”发出，而不是先前的默认值“ None”。

CLR

解决一些ClickOnce应用程序或使用受限权限集创建默认AppDomain的应用程序，可能会观察到应用程序启动或应用程序运行时失败或意外行为的问题。

WCF

在使用WCF TCP端口共享时解决了竞争问题，在该条件下，通过会话建立握手部分断开连接的客户端可能导致WCF服务不再能够接受新连接。

当IIS工作进程具有许多使用TCP端口共享的WCF TCP Web服务，并且工作进程在CPU高负载下崩溃时，TCP端口共享重新初始化期间的竞争状况可能导致某些终结点无法接受客户端连接。添加了一个AppSetting以在发生这种情况时启用重试初始化。

WPF

解决了一些托管有.NET Framework 4.8上运行的System-Aware或Unaware子窗口的Per-Monitor Aware WPF应用程序可能偶尔会因崩溃System.Collections.Generic.KeyNotFoundException而崩溃的问题。

SQL

解决了由于格式错误的字符串而导致无法打印信息的SqlClient Bid跟踪问题。

详细信息：https://devblogs.microsoft.com/dotnet/net-framework-november-2019-preview-of-quality-rollup/