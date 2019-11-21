Python 3.9.0 alpha 1发布，系3.9系列首个迭代版本

Python 3.9.0 alpha 1 发布了，这是3.8之后的首个3.9系列版本。

官方没有介绍新特性，也没有添加新模块，但是以下模块有所改进：

ast

asyncio

curses

fcntl

os

threading

venv

pathlib

pprint

importlib

signal

此外还有API优化与弃用等方面的变化，用户可查看详情与抢鲜试用。

关于Python 3.9，当前比较受热议的话题是发布周期加速。经过漫长且深入的讨论（PEP 602）后，有关更改Python语言项目的发布周期得出的结论是：采用 12个月的发布周期。

一个月前 Python 3.8才发布，该发布周期会从3.9开始执行。

新的版本开发周期是这样规划的：

在一年周期开始前的5个月时间里（跟上一个周期的末尾重合，因为每个周期的末尾基本上是修复bug，时间比较充裕），各个开发者自由开发讨论，提交特性，但不合并到开发分支。

一年开发周期的前7个月，确定feature并完成Alpha版本。

然后花费4个月的时间用于修复bug，以完成Beta版本。

最后1个月收尾，最终发布正式版。

正式版发布之后，一年之内会获得完整支持，5年之内会有安全更新。

此举的目的在于让社区有足够的时间在Beta版本中提供反馈，同时让开发者有足够的时间来全面测试RC并为最终版本做准备。采用一年发布一个大版本旨在让整个开发发布流程更具有可预测性。每个版本将获得一年的完整支持和四年的安全更新。

同时，日常提醒一下：

▲图源：https://pythonclock.org

Python 2.7就要退休了，尽快做好迁移。