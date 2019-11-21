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美公布Uber致命车祸调查结果：人祸，可能会再次发生

2019/11/21 8:00:27来源：网易科技作者：小小责编：沧海评论：

网易科技讯11月21日消息，据外媒报道，美国国家运输安全委员会(NTSB)于当地时间周三公布了对2018年亚利桑那州坦佩发生的Uber致命车祸的调查结果，认定其系人为失误所致，并有可能再次发生。

在NTSB宣布其对坦佩撞车可能原因的调查结果时，第一个受到指责的人是事故发生时车内的安全司机拉斐拉·瓦斯克斯(Rafaela Vasquez)。

车祸发生前几分钟，瓦斯克斯正在手机上观看节目，这违反了Uber禁止使用手机的政策。

事实上，调查人员确定，在车祸发生前，瓦斯克斯待在车里的时候，其三分之一以上时间始终处于低头看手机的状态。瓦斯克斯未能“监控驾驶环境和自动驾驶系统的运行，在整个旅行过程中都被手机分散了视觉注意力”，这被认为是事故的主要原因。车祸导致了伊莱恩·赫兹伯格(Elaine Herzberg)的死亡。

但NTSB表示，瓦斯克斯应与雇主Uber共同承担责任，后者对安全缺乏重视的文化也是造成赫兹伯格死亡的原因之一。同样，美国联邦政府也应承担未能更好地监管自动驾驶汽车运营的责任。

NTSB建议，如果运营商想要在公共道路上测试他们的自动驾驶车辆，应被要求提交安全评估报告，并且需要有个持续评估的过程，以确定运营商是否坚持其安全目标。

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关键词：Uber

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