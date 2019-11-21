大战谷歌微软，传亚马逊计划2020年推出云游戏服务

11月21日消息，据外媒报道，随着微软、谷歌等科技巨头纷纷推出自己的云游戏服务，亚马逊也不甘落后。据两名知情人士透露，该公司正计划在2020年发布自己的云游戏服务，并与实时流媒体视频平台Twitch整合。

亚马逊的招聘信息提供了部分证据，表明其即将推出云游戏服务。该公司始终在为亚马逊AWS团队的“新计划”招募人才，该项目与新游戏服务有关。比如，一份招聘信息表明亚马逊计划将这项服务与Twitch整合，这听起来与谷歌将Stadia和YouTube整合的计划相似。

与此同时，亚马逊也在为“新AWS游戏计划”招募“首席产品负责人”。这份招聘信息没有透露关于项目任何细节，但包含了关于亚马逊游戏的野心：“我们相信，将来每个人都是游戏玩家，而每个玩家都可以大规模地创建、竞争、协作和联系其他人。”

亚马逊推出云游戏服务的想法自有其道理。AWS已经为很多互联网服务提供支持，这意味着其已经拥有了大量基础设施和流媒体技术，可以用来尝试提供可靠的云游戏服务。亚马逊还拥有Twitch，这可能为亚马逊提供大量信息，比如人们每天花费多长时间玩游戏、玩哪些类型的游戏等。

此外，亚马逊以前也曾尝试过云游戏，如今其支持技术已经足够好，可以尝试提供更全面的服务。

当然，亚马逊并不是唯一认真开展云游戏业务的公司。这个领域正迅速成为科技公司的热门战场，谷歌、微软、EA、Valve、任天堂、Verizon甚至沃尔玛都在探索自己的云游戏服务。2020年将成为云游戏的重要年份，而亚马逊可能成为大玩家。