纳指跌幅超0.5%，认购额超40倍表明市场对阿里有信心

凤凰网科技讯北京时间11月21日消息，美国总统特朗普星期二晚间讲话令市场对国际贸易关系进展的乐观情绪降温，会议纪要显示美联储将暂停降息，打压美股星期三全面下跌，纳指跌幅更是超过0.51%。截至收盘，道指跌112.93点，跌幅为0.40%，报收27821.09点；标普500指数跌11.72点，跌幅为0.38%，报收3108.46点；纳指跌43.93点，跌幅为0.51%，报收8526.73点。

美国主要科技巨头绝大多数下跌，脸书跌0.91%，亚马逊跌0.41%，苹果跌1.16%，NetFlix涨0.85%，Alphabet跌0.94%，微软跌0.17%。

中国主要科技股多数下跌，网易跌0.24%，爱奇艺涨0.17%，拼多多跌22.89%，微博跌2.42%，腾讯音乐涨0.25%，阿里巴巴跌1.57%，京东跌2.34%，趣头条涨0.34%。

中概股股价

其他中概股多数下跌，其中上涨的公司包括：正保教育（涨7.89%），品钛（涨6.57%），前程无忧（涨5.65%），哔哩哔哩（涨3.56%），乐居（涨2.86%），华米（涨1.96%），宜人贷（涨1.67%），凤凰新媒体（涨1.47%），优信（涨0.81%），如涵控股（涨0.72%），蔚来（涨0.55%），拍拍贷（涨0.45%），58同城（涨0.44%），兰亭集势（涨0.23%），搜狗（涨0.2%），无忧英语（涨0.14%），唯品会（涨0.08%）。

与上一交易日持平的公司包括：寺库。

下跌的公司包括：UT斯达康（跌0.33%），1药网（跌0.38%），搜房网（跌0.5%），宝尊电商（跌0.62%），中芯国际（跌0.62%），畅游（跌0.73%），搜狐（跌0.9%），人人公司（跌0.91%），世纪互联（跌0.93%），云米（跌1.19%），好未来（跌1.26%），汽车之家（跌1.48%），猎豹移动（跌1.73%），易车网（跌1.83%），携程网（跌1.9%），聚美优品（跌1.96%），欢聚时代（跌1.97%），新浪（跌2.09%），网易有道（跌2.18%），中通（跌2.19%），小牛电动（跌2.23%），500彩票网（跌2.36%），迅雷（跌2.49%），虎牙（跌2.53%），新东方（跌2.69%），百世（跌3.01%），简普科技（跌3.3%），信而富（跌3.45%），瑞幸咖啡（跌3.52%），途牛（跌3.65%），陌陌（跌3.98%），触宝（跌4.55%），斗鱼（跌4.7%），金融界（跌5.63%），达内科技（跌5.75%），小赢科技（跌5.94%），乐信（跌7.51%），趣店（跌18.33%），流利说（跌37.92%）。

▲图：亏损远高于市场预期，拼多多股价大跌22.89%

在发布亏损高于预期、营收不及预期的第三季度财报后，星期三拼多多股价大幅下跌。今天常规交易中，拼多多股价下跌9.32美元，跌幅为22.89%，报收于31.4美元。盘中拼多多股价曾探底30.26美元。盘后交易中，拼多多股价一度上涨0.3美元，暂报31.7美元。拼多多第三季度调整后亏损合每股20美分，营收为10.5亿美元；分析师预期拼多多亏损合每股8美分，营收为10.6亿美元。拼多多运营费用增长逾1倍至12亿美元，其中销售和营销费用增加114%。第三季度拼多多活跃用户增长85%至4.3亿，活跃用户人均购物金额增长75%。按商品成交额计算，拼多多是仅次于阿里巴巴和京东的中国第三大电商平台。在截至2019年9月30日的前12个月，拼多多平台上商品成交额为1175亿美元，同比增长144%。上周发布业绩超过预期的第三季度财报后，京东股价也遭遇下跌。阿里巴巴上一财季业绩超过预期。

阿里巴巴将通过在香港交易所上市融资约130亿美元，《华尔街日报》刊文称，阿里巴巴IPO公开发售认购额超过40倍，这表明了市场对它的信心。阿里巴巴计划利用在香港IPO获得的资金进一步拓展核心商务领域之外的业务，例如云计算和数字媒体。推动阿里巴巴营收增长的主要动力是中国零售业务，最近一个财季占到总营收的64%，增幅高达40%；国际商务只占到其营收的7%，但还有巨大的增长空间。阿里巴巴一直在逐步打造其云计算、数字媒体和娱乐业务。自2014年上线以来，云计算业务增长迅速，每年增速都在大两位数和3位数之间。不过云计算业务尚未盈利，但市场份额一直在增长，而且进入了国际市场。阿里巴巴表现超过美国同行亚马逊。今年年底，中国将成为最大的消费市场，阿里巴巴在中国消费市场具有主导地位。阿里巴巴利润和利润率均高于亚马逊，营收增幅也大大高于后者。阿里巴巴股票还具有相当大的增长潜力，在香港IPO公开发售认购率超过40倍就充分说明了这一点。

美国/国外科技股

其他国外科技股多数下跌，其中上涨的公司包括：Uber（涨3.62%），Slack（涨2.46%），西部数据（涨2.06%），英伟达（涨1.53%），动视暴雪（涨1.51%），艺电（涨1.48%），Snap（涨0.99%），Spotify（涨0.77%），恩智浦（涨0.64%），速汇金（涨0.35%），摩托罗拉系统（涨0.22%），Salesforce（涨0.15%）。

与上一交易日持平的公司包括：Groupon。

下跌的公司包括：甲骨文（跌0.05%），Fibit（跌0.15%），Adobe（跌0.17%），GoPro（跌0.25%），Yelp（跌0.35%），Lyft（跌0.45%），LendingClub（跌0.53%），SAP（跌0.55%），eBay（跌0.57%），赛门铁克（跌0.57%），索尼（跌0.68%），AMD（跌0.75%），英特尔（跌0.77%），PayPal（跌0.82%），思科（跌0.86%），Twitter（跌0.92%），IBM（跌0.98%），爱立信（跌1.09%），Zynga（跌1.11%），Box（跌1.42%），Pinterest（跌1.42%），戴尔科技（跌1.67%），黑莓（跌1.68%），VMware（跌1.85%），博通（跌1.9%），特斯拉（跌2.03%），惠普公司（跌2.04%），美光科技（跌2.17%），诺基亚（跌2.33%），高通（跌2.66%），iRobot（跌2.82%）。

▲图：英伟达数据中心业务明年将强劲增长

SunTrust对明年英伟达数据中心业务越来越乐观了。上周，英伟达发布了每股收益高于市场预期的第三财季财报。SunTrust分析师威廉·斯坦恩（William Stein）星期三重申对英伟达股票的“买入”评级，并预测明年其数据中心产品销售将强劲增长，“我们预计，由于在游戏、服务器加速/人工智能和自动驾驶汽车方面的优势，英伟达将跑赢大盘“。斯坦恩认为，即使明年不推出服务器新产品，英伟达数据中心业务也会大幅增长，“我们认为，英伟达的竞争优势更多地不在于芯片，而在于在软件方面的投资、创新文化”。近四分之三分析师对其股票评级为“买入”，20%为持有。

▲图：特斯拉计划星期四晚上发布Cybertruck

特斯拉将于星期四晚上发布Cybertruck，华尔街分析师纷纷表达了他们的看法。投资公司Wedbush分析师丹尼尔·艾维斯（Daniel Ives）发表投资报告称，特斯拉的新车型生产计划将受到关注，它与现有车型有大量相似的零部件，能够利用相同的生产线。Wedbush预计Cybertruck起步价为5万美元。但瑞士信贷对此有不同看法，认为电池将影响Cybertruck的利润率，电池成本将介于1万至1.5万美元之间，对于这种低价车型，电池在成本中占比过高。除成本和生产外，分析师还关心Cybertruck发售时间，许多人都预期发售时间为2021年，抢在福特和通用类似产品之前进入市场。分析师对Cybertruck前景有不同看法。艾维斯表示，它有助于特斯拉拓展新的市场，但要与福特、通用等争夺皮卡市场，特斯拉将面临困难。瑞士信贷持有不同看法，它预计特斯拉在这一市场不会成功，原因是皮卡市场用户忠诚度极高，客户基本上是企业，特斯拉汽车买主的主要目的是方便自己的生活而非商业用途。德意志银行分析师称，Cybertruck的设计可能意味着它对传统皮卡客户缺乏吸引力，沦为小众产品。