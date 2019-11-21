《2019胡润套现企业家30强》发布：王文学第一，马云套现40亿

IT之家11月21日消息 胡润研究院发布《2019胡润套现企业家30强》，统计了自2018年7月1日至2019年9月30日各上榜企业家的套现金额。王文学通过减持A股上市公司华夏幸福、ST宏盛部分股权以及通过获得上市公司华夏幸福过去一年的分红累计套现131亿元，位列第一。恒大的许家印和碧桂园的大股东杨惠妍过去一年分别从上市公司恒大、碧桂园获得115亿元和89亿元的分红位列榜单第二、第三位。

30位上榜企业家中，有17位主要通过转让或减持所持有的上市公司股票套现，占总上榜人数的57%。另外13位主要是过去一年在上市公司所得的分红，占总上榜人数的43%。

门槛10.5亿元，30位上榜企业家过去一年共套现918.5亿，较去年增加10%，是历年来套现数额最高的一年。

广东企业家上套现榜仍然最多，有9位，但比去年少2位；浙江超过北京位居第二，有6位，比去年多3位；北京第三，有5位，比去年少1位；上海第四，有4位，比去年多1位；天津第五，有2位，比去年多1位；福建、河北、山东和重庆各有1人上榜。

企业家套现的金额及方式

1. 王文学 套现额：131亿元

自去年7月至今，王文学通过转让上市公司华夏幸福以及ST宏盛的股份，累计套现131亿元。王文学以财富485亿元位列《2019 LEXUS雷克萨斯•胡润百富榜》第55位。

2. 许家印 套现额：115亿元

去年9月，许家印旗下香港上市公司恒大发放2016及2017年度相关红利，许家印累计获得分红共计115亿元。许家印以财富2100亿元位列《2019 LEXUS雷克萨斯•胡润百富榜》第三位。

3. 杨惠妍家族 套现额：89亿元

去年7月至今，杨惠妍通过香港上市公司碧桂园所得的股票分红累计套现89亿元。杨惠妍家族以财富1750亿元位列《2019 LEXUS雷克萨斯•胡润百富榜》第五位。

4. 蔡奎家族 套现额：45.5亿元

今年年初，蔡奎减持香港上市公司龙湖集团股份实现套现，另外加上过去一年从龙湖集团所取得的分红，累计获得现金45.5亿元。蔡奎家族以财富500亿元位列《2019 LEXUS雷克萨斯•胡润百富榜》第51位。

5. 许荣茂家族 套现额：41亿元

去年7月至今，许荣茂家族通过所持有的港股上市公司世茂房地产获得分红累计41亿元。许荣茂家族以财富950亿元位列《2019 LEXUS雷克萨斯•胡润百富榜》第20位。

6. 何享健、何剑锋父子 套现额：40亿元

去年7月至今，何享健、何剑锋父子从A股上市公司美的集团及港股上市公司美的置业合计获得分红40亿元。何享健、何剑锋父子以财富1800亿元位列《2019 LEXUS雷克萨斯•胡润百富榜》第四位。

6. 马云家族 套现额：40亿元

去年7月至今，马云家族通过减持美股上市公司阿里巴巴的部分股权，套现40亿元。马云家族以财富2750亿元位列《2019 LEXUS雷克萨斯•胡润百富榜》第一位。

8. 许世辉家族 套现额：36亿元

去年7月至今，许世辉家族通过所持香港上市公司达利食品分红获得36亿元现金。许世辉家族以财富600亿元位列《2019 LEXUS雷克萨斯•胡润百富榜》第40位。

9. 黄达文 套现额：33亿元

去年11月至今年5月间，黄达文数次减持所持有的A股上市公司合盛硅业股份，累计套现33亿元。黄达文以财富70亿元位列《2019 LEXUS雷克萨斯•胡润百富榜》第573位。

10. 纪海鹏家族 套现额：29亿元

去年7月至今，纪海鹏家族从其所持有的港股上市公司龙光地产股份获得分红29亿元。纪海鹏家族以财富500亿元位列《2019 LEXUS雷克萨斯•胡润百富榜》第51位。

11. 吴亚军家族 套现额：26亿元

去年7月至今，吴亚军家族从其所持有的港股上市公司龙湖集团股份获得分红26亿元。吴亚军以财富850亿元位列《2019 LEXUS雷克萨斯•胡润百富榜》第23位。

12. 夏曙东 套现额：25亿元

去年7月至今，夏曙东通过转让所持有的A股上市公司千方科技部分股份累计套现25亿元。夏曙东以财富85亿元位列《2019 LEXUS雷克萨斯•胡润百富榜》第472位。

13. 陈德军 套现额：24亿元

今年7月，阿里巴巴正式入股申通快递控股股东，陈德军转让股份获得24亿元现金。陈德军以财富115亿元位列《2019 LEXUS雷克萨斯•胡润百富榜》第336位。

14. 陈小英 套现额：22.5亿元

今年7月，阿里巴巴正式入股申通快递控股股东，陈小英转让股份获得22.5亿元现金。陈小英以财富105亿元位列《2019 LEXUS雷克萨斯•胡润百富榜》第370位。

15. 宫学斌、宫明杰父子 套现额：18亿元

去年7月至今，宫学斌、宫明杰父子通过转让所持有的A股上市公司龙大肉食股份获得现金18亿元。宫学斌、宫明杰父子以财富26亿元位列《2019 LEXUS雷克萨斯•胡润百富榜》第1472位。

15. 邱光和家族 套现额: 18亿元

去年11月至今年5月间，邱光和家族成员数次减持所持有的上市公司森马股份的部分股份，累计套现18亿元。邱光和家族以财富240亿元位列《2019 LEXUS雷克萨斯•胡润百富榜》第133位。

17. 孙宏斌 套现额：17亿元

去年7月至今，孙宏斌从其所持有的港股上市公司融创中国获得分红17亿元。孙宏斌以财富680亿元位列《2019 LEXUS雷克萨斯•胡润百富榜》第33位。

18. 李占通 套现额：16亿元

去年9月至11月间，李占通通过减持其所持有的两家A股上市公司大通燃气和红日药业股份套现16亿元。李占通以财富40亿元位列《2019 LEXUS雷克萨斯•胡润百富榜》第1025位。

19. 林中家族 套现额：15.5亿元

去年7月至今，林中家族通过所持有的港股上市公司旭辉地产股份获得分红15.5亿元。林中家族以财富245亿元位列《2019 LEXUS雷克萨斯•胡润百富榜》第130位。

19. 吴冠江 套现额：15.5亿元

今年3月至4月间，吴冠江通过减持所持有的A股上市公司智飞生物部分股份获得现金15.5亿元。吴冠江以财富90亿元位列《2019 LEXUS雷克萨斯•胡润百富榜》第444位。

21. 张维仰 套现额：13.5亿元

去年8月至10月间，张维仰通过转让所持有的A股上市公司东江环保股份获得现金13.5亿元。张维仰以财富33亿元位列《2019 LEXUS雷克萨斯•胡润百富榜》第1223位。

22. 丁磊 套现额：13亿元

去年7月至今，丁磊通过所持有的美股上市公司网易获得分红13亿元。丁磊以财富1250亿元位列《2019 LEXUS雷克萨斯•胡润百富榜》第八位。

22. 高继胜、高靖娜父女 套现额：13亿元

今年6月，高继胜、高靖娜父女通过转让所持有的A股上市公司莱茵体育股份获得分红13亿元。高继胜、高靖娜父女以财富30亿元位列《2019 LEXUS雷克萨斯•胡润百富榜》第1299位。

22. 李思廉 套现额：13亿元

去年7月至今，李思廉通过所持有的港股上市公司富力地产获得分红13亿元。李思廉以财富175亿元位列《2019 LEXUS雷克萨斯•胡润百富榜》第208位。

25. 张力 套现额：12.5亿元

去年7月至今，张力通过所持有的港股上市公司富力地产获得分红12.5亿元。张力、张量父子以财富240亿元位列《2019 LEXUS雷克萨斯•胡润百富榜》第133位。

26. 马鸿、黄晓旋夫妇 套现额：12亿元

今年5月至6月间，马鸿、黄晓旋夫妇通过减持所持有的A股上市公司搜于特股份获得现金12亿元。马鸿、黄晓旋夫妇以财富52亿元位列《2019 LEXUS雷克萨斯•胡润百富榜》第802位。

26. 吴延炜 套现额：12亿元

去年11月至今年1月间，吴延炜通过转让所持有的A股上市公司中化岩土股份获得现金12亿元。吴延炜以财富27亿元位列《2019 LEXUS雷克萨斯•胡润百富榜》第1433位。

28. 李书福家族 套现额：11亿元

去年7月至今，李书福家族通过所持有的港股上市公司吉利汽车获得分红11亿元。李书福家族以财富1000亿元位列《2019 LEXUS雷克萨斯•胡润百富榜》第15位。

28. 邵恒 套现额：11亿元

今年7月，邵恒通过将其所持有的盛大游戏相关股份转让给A股上市公司世纪华通，获得现金11亿元。邵恒以财富55亿元位列《2019 LEXUS雷克萨斯•胡润百富榜》第747位。

30. 徐子泉、康宁夫妇 套现额：10.5亿元

今年5月，徐子泉、康宁夫妇通过转让所持有的A股上市公司捷成股份部分股权获得现金10.5亿元。徐子泉、康宁夫妇以财富45亿元位列《2019 LEXUS雷克萨斯•胡润百富榜》第912位。