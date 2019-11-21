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三星Note 10红色/粉色版上线美国，售价约6686元

2019/11/21 14:13:07来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家11月21日消息 三星美国官网上架了红色、粉色版本的三星Galaxy Note 10无锁版，售价949.99美元（约6686元），目前仅三星Galaxy Note 10有这两个配色，三星Galaxy Note 10+及Galaxy Note 10+ 5G版均无此版本。如果符合以旧换新资格的话，可以689.99美元的价格拿下三星Note 10红色/粉色无锁版，也可以使用Samsung Financing的两年免息分期，折合每月28.75美元。

三星Galaxy Note10+采用6.8英寸动态AMOLED显示屏，分辨率为1440p+。三星Galaxy Note10配备6.3英寸动态AMOLED显示屏，分辨率为1080p+；相机方面，两款手机后置相同的三摄像头，主摄像头具有1200万像素，支持光学防抖和f/1.5与f/2.4双光圈。还有一颗1200万像素支持OIS的长焦相机，第三颗是一个123°超广角的1600万像素摄像头。

三星Galaxy Note10+和Note10搭载骁龙855处理器，标配256GB存储空间，还提供512GB的版本。Note10标配8GB内存，Note10+ 5G版本为12GB。另外Note10+拥有microSD插槽，支持最高1TB的卡。

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关键词：三星Galaxy Note 10

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