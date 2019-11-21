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用搜狗浏览器访问百度页面一度被禁：存大量违规内容

2019/11/21 14:44:53来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

更新：11月21日14:46，IT之家再次通过搜狗浏览器访问百度页面，发现网站已恢复正常。

IT之家11月21日消息 有大量网友称，用搜狗浏览器访问百度网站时提示被禁止访问。截止发稿时，IT之家通过搜狗浏览器访问百度页面进行实测时，搜索页面显示“您要访问的网站包含大量违法或违规内容，已停止访问。”

值得一提的是， 2015年，搜狗起诉百度侵犯17项搜狗输入法产品专利，经过四年时间的复杂审理，终于在近期得到结果：搜狗最终实现三件专利一审胜诉，并且其中的一件二审也取得胜诉。而在百度起诉搜狗输入法专利侵权的系列案件中，在共计10件涉案专利中，百度无一胜诉记录。

另外今年4月份，因认为其享有著作权的搜狗高速浏览器在安装“蓝光宝盒”软件后主页被篡改为“hao123”主页，损害了其合法权益，北京搜狗信息服务有限公司、北京搜狗科技发展有限公司以不正当竞争纠纷为由将“蓝光宝盒”软件著作权人北京蓝光引力网络股份有限公司、“hao123”主办单位北京百度网讯科技有限公司及“hao123”商标持有人百度在线网络技术（北京）有限公司诉至法院，要求三被告立即停止不正当竞争行为、刊登声明赔礼道歉、赔偿经济损失100万元。

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关键词：搜狗浏览器百度

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