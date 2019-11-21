我不想去菜鸟驿站！别碰我的包裹

本文转载自【IT之家】公号





启人最近搬家了，搬到了一个新建成的小区。

新搬家嘛，免不了买各种生活用品。

平时上班没时间去超市，就只能在网上一点点凑。

最开始，购物体验还不错。

有时候我不在家，便宜的就让小哥直接扔门口，贵一点的放小区收发室。

不过后来，小区里新开了两家驿站，一切都变了。

自从他们两家开张，我就没再收到过送货上门的快递（顺丰京东除外）。

每次都是，物流显示“您的快件正在派送”，不一会，叮咚一条短息：

您的包裹已到达xx店，22：00前凭xxxxxx取。

但是，你要知道，启人是新媒体编辑啊。

晚上10点发稿子，回评论少说回到10点半，11到家是常态。

取件是根本不可能的。

周一的快件放在驿站，我只能周六去拿。

中间5天时间都足够再下一单，着实耽误我不少事。

我们今天不讨论，驿站这东西到底方不方便。

启人只是想说：谁TM规定，所有的快件，都应该一股脑扔在驿站呢？

驿站要解决的，不是用户收货不方便的问题吗？

可有了驿站，我收货更不方便了。

每次遇到这样的事，我只能在旺旺上和卖家求助，让卖家去解决。

不过，我还要上班，不可能每个订单都找卖家。

所以现在，我尽量不上淘宝。

后来有一天，启人突然想开了：

卖家每次都不一样，四通一达的送货小哥也不一样，但是驿站就那一家啊。

小哥不经我同意胡乱投递包裹自然不对。

但是，谁又允许菜鸟驿站收我的件呢？

于是有一天，我早早的下班，决定借着取件的机会，求求店主：

以后你别收我的包裹了。

那晚，店主满口答应。

我呢，开开心心的抱着两箱 20 斤的水，从小区南门走了一里地到北门。

启人本以为从此以后，店主拉黑我了，结果过了没多久，他还是照收不误。

启人实在受不了了，就向菜鸟官方客服打了个电话，投诉他们：

不要再收我的快递！我不用！为啥非要强行“方便”我。

店主马上屁颠屁颠的，自己把货放到了我家门口。

还告诉我一件事：

他家是菜鸟驿站，主要收申通、天天的包裹。

我家楼下那家妈妈驿站，收中通、韵达、圆通。

最后他还不忘告诉我，让我以后自己提前和卖家指定快递...

对了，说了半天菜鸟驿站，还没说这家妈妈驿站呢。

菜鸟驿站好歹跟阿里有直接的关系。

妈妈驿站就奇怪了，是圆通旗下的。

我在淘宝平台买东西，韵达小哥把我的包裹放到圆通的驿站。

这算什么？

后来启人自己研究了一下，终于搞懂为啥大家都要搞什么驿站了。





为啥都要搞驿站





“方便”大家是一方面，另一方面，公司肯定不是只做慈善的。

按我国《快递暂行条例》规定：

第二十五条 经营快递业务的企业应当将快件投递到约定的收件地址、收件人或者收件人指定的代收人，并告知收件人或者代收人当面验收。收件人或者代收人有权当面验收。

翻译一下就是：快递免费送货，是写在法律条文里的。

但是，一般来说快递员想把包裹扔在驿站，需要给驿站一笔钱。

所以你说小哥捡便宜了吗？

只是每天能多派一些包裹罢了，但是单笔包裹的利润变得更低。

这笔钱被谁赚走了？

而且啊，启人发现，菜鸟旗下给快递员使用的App——菜鸟包裹侠，还有个骚操作。

看【主要功能】中第三点：

驿站送货上门，对接手机淘宝...

就是说，如果你是快递员，可以用菜鸟包裹侠接单，帮驿站送货上门。

等等，按我国法律规定，快递不就应该送上门吗？

我们来看看经过菜鸟这一步，会发生什么。

启人以快递员的身份致电菜鸟官方，问了下600360号客服：

如果我想替菜鸟驿站送货上门，每个包裹我能赚多少钱。

电话那头的客服显得很谨慎：

官方是没有这个服务的，你需要和你那里的驿站去谈，最后决定给你多少。 而且我们有个驿站2.0，要你那里的驿站打开这个功能，才能招人送货。

嗯，这个回答就很耐人寻味了。

快递员A将包裹放在驿站，A给驿站一笔钱。

快递员B帮驿站上门派送，驿站给B一笔钱。

A给驿站的钱，会等于驿站给B的钱吗？

再说，又会有多少像启人这样的用户，强烈要求送货上门呢？

快递员B能揽到多少生意呢，我不知道。

快递员B能赚到多少钱呢，我也不知道。

驿站的建成只是为了方便客户？我看未必。

现在很多人都觉得小哥就不该送货。

说真的，长远看，这对小哥有什么好处。

如果一个人就能负责一个片区，招那么多快递员干啥。

如果快递公司为了眼前的利益，连送货员都不招，到最后，渠道的控制权...





如何关闭驿站





关闭菜鸟驿站的方法很简单，如果你不需要，直接致电400-901-0101要求客服关掉菜鸟驿站权限即可。

这样，全国的菜鸟驿站，以后都无法录入你的包裹了。

不过在和800093号客服沟通中，对方也明说了，可能会存在这样一种情况：

快递小哥直接卸了一车快递在驿站，扭头就走了。 驿站工作人员发现包裹无法录入驿站，第二天等小哥再来时，将包裹退给他。

也就是说， 选择关掉驿站，很可能更耽误时间。

嗯...大家自己考虑吧。

至少告诉我一声，这不过分吧？？？







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