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雷军：12月份将发布小米首款SA/NSA双模5G手机Redmi K30

2019/11/21 16:32:50来源：C114中国通信网作者：安迪责编：嗜橙评论：

11月21日消息，在今天举行的“世界5G大会”上，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军透露，小米将在下个月发布首款支持SA和NSA双组网模式的5G手机Redmi K30。

雷军认为，整个互联网发展的方向是5G+AI+IoT构成的下一代超级互联网，PC互联网时代连接了十亿设备，移动互联网时代连接了超过50亿设备，而IoT将会连接500亿量级的连接规模。随着5G的到来，5G具备的低时延、高速率、广连接的特征，可以推动更多行业的快速发展，尤其是在智能家居、4K/8K超高清视频、AR/VR等领域。

5G拥有非常广泛的应用场景，可以带动大众消费体验的全面升级，5G与人工智能、大数据、云计算、物联网等技术的深度融合，将会给各行各业带来新的变化，创造出新应用、新平台和新制造。

去年年底，小米就提出了“手机+AIoT”双引擎的战略，并且承诺在未来五年时间里在AIoT领域投入100亿人民币。

“虽然全球智能手机整体大盘持续下滑，但是明年极有可能迎来5G市场的腾飞。随着5G换机潮的来临，将会对手机市场带来巨大的拉动。”雷军指出，5G手机是否能走向普及，需要运营商、手机厂商和产业链的共同努力。小米会全力推动5G手机的研发和推广，为消费者带来更优的产品与体验。

今年小米已经发布了三款5G手机：小米MIX3 5G、小米9Pro 5G、小米MIX Alpha 5G环绕屏概念手机。雷军称将在下个月发布首款支持SA和NSA双组网模式的5G手机Redmi K30，明年将至少发布十款5G手机，我觉得整个手机行业为5G的到来做好了准备。

雷军表示：小米对5G下了很大的决心，也做了非常大的研发投入。小米建设的未来工厂即将建成，这座5G时代下的智能工厂主要是研发和生产小米旗舰手机的一个试研工厂，预计12月底就正式投产，第一期的设计产能是100万台手机。该工厂将大规模使用自动化产线、5G网络、机器人、大数据等技术，所以生产效率将非常高，预计每分钟自动生产60台智能手机，效率比传统工厂提升了60%以上。

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关键词：雷军Redmi K30小米

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