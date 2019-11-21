高通近3个财年向股东返现超过350亿美元，超过很多上市公司的市值

11月21日消息，据国外媒体报道，苹果、高通等科技巨头，都有着非常强的创收和盈利能力，他们也通过回购股票、派发股息向股东返现，其中高通近3个财年的返现就超过了350亿美元。

高通方面公布的数据显示，其在2017财年（截至2017年9月24日），他们回购了13.42亿美元的股票，并向股东派发了32.52亿美元的股息，合计向股东返现45.94亿美元。

在截至2018年9月30日的2018财年，高通回购了225.69亿美元的股票，另向股东派发了34.66亿美元的股息，该财年合计向股东返现260.35亿美元。

在截至今年9月29日的2019财年，高通回购股票的支出为17.93亿美元，派发了29.68亿美元的股息，合计向股东返现47.61亿美元。

同2017财年和2018财年相比，高通2018财年向股东返现的规模要高很多，这主要是由于其440亿美元收购恩智浦的交易，在2018年的7月份宣布放弃，在宣布放弃收购交易之前，高通CEO史蒂夫·莫伦科夫(Steve Mollenkopf)表示如果收购不能成功，他们将回购最多300亿美元的股票，这也使他们在2018财年回购股票的花费大幅增加。

从2017财年到2019财年，高通共向股东返现353.9亿美元，其中257.04亿美元是股票回购，占到了这3个财年向股东返现规模的72.6%。

高通近3个财年向股东返现超过350亿美元，就规模而言已经超过了很多上市公司的市值。