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特斯拉：明年1月底前交付中国产Model 3

2019/11/21 19:15:18来源：新浪科技作者：李明责编：远洋评论：

北京时间11月21日晚间消息，据国外媒体报道，特斯拉今日表示，计划在明年1月底之前开始交付中国制造的Model 3电动汽车。

毫无疑问，这是特斯拉上海工厂即将大规模投产的又一个迹象。特斯拉今日在接受外媒采访时称：“我们正努力于中国春节前逐步交付，让我们的客户驾驶着中国工厂生产的Model 3轿车回家过年。”

特斯拉所说的交货，是指特斯拉上海工厂今年晚些时候将批量生产的第一批电动汽车，而不是该工厂最近一直在小批量生产的测试车。特斯拉上个月曾表示，预计将在明年第一季度开始向客户交付车辆，但并未具体说明是几月份。

特斯拉上海工厂投资约20亿美元，将在今年12月底前进行量产。特斯拉上个月已正式宣布，中国制造的Model 3标准续航升级版正式开放预订，起售价为35.58万元。

特斯拉今年4月曾表示，到今年年底前，中国上海工厂每周至少可生产1000辆Model 3。但也有媒体报道称，年底前上海工厂每周可生产约3000辆Model 3。

分析人士称，中国工厂对于特斯拉能否完成今年的销量目标，以及未来的成功至关重要。当前，特斯拉在中国电动汽车市场上的发展势头正在增强。甚至在上海工厂启动之前，来自特斯拉中国的进口数据就显示，特斯拉电动汽车进口量同比增长了168%。

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关键词：Model 3特斯拉

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