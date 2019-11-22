矿机厂商嘉楠科技登陆纳斯达克，上市首日破发

11月22日消息，北京时间21日晚间，区块链矿机和AI芯片制造商嘉楠科技（以下简称“嘉楠”）正式登陆美国纳斯达克交易所，股票代码为CAN，拟融资额度为9000万美元。嘉楠的开盘价为12.6美元/ADS，较发行价9美元上涨40%。首日收盘跌0.11%，报8.99美元，跌破发行价。

10月29日，嘉楠向美国SEC递交了招股书，计划募资不超过4亿美元，不过，嘉楠最终将发行价定在区间下限的9美元，发行1000万ADS，计划募资额度降至9000万美元。此前，嘉楠先后折戟A股借壳、新三板和港交所。

招股书数据显示，2019年上半年，嘉楠总营收2.9亿元，净亏损3.3亿元。相比之下，2018年全年，嘉楠的营收为27.1亿元，净利润为1.2亿。

不过，嘉楠在2018年下半年便开始亏损。2018年下半年，嘉楠的营收为7.6亿元，净亏损9440万元。合并计算2018年下半年与2019年上半年，嘉楠在最近一年的净亏损高达4.2亿元。

2018年下半年，币价下跌引发矿机滞销，嘉楠的毛利率由2016、2017年的超过40%降至2019年的3.88%。自2018年下半年起，嘉楠就对旗下矿机的存货价值进行了减记处理，减记金额高达5.1亿元人民币。

与竞争对手比特大陆相比，嘉楠的业务以矿机销售为主，其这一业务的营收占比多年保持在99%以上。根据招股书显示，在2018年第三季度，嘉楠每卖出一台矿机，利润仅有74元。2019年第一季度，嘉楠卖出了4.2万台矿机；销售额也为4422万元，不及2017年同期的三分之一。嘉楠在2018年下半年与2019年上半年共卖出了54.6万台矿机。

招股书显示，截至2019年6月30日，嘉楠共完成三笔股权融资，获得9.8亿元人民币（约合1.4亿美元）。在债务融资方面，嘉楠披露，曾在2018年4月从招行香港、招行国际处获得了总值9.3亿港元的债务融资。

嘉楠目前的第一大股东是与张楠赓一同创办公司的李佳轩。后者持有公司16.2%股份，比持有16%股份的张楠赓稍多。但嘉楠引入了AB股制度，张楠赓持有的16%股份均为B类股，拥有15倍于A类股的投票权，以此计算，他持有公司74%的投票权，拥有绝对的话语权。两人在2013年共同出资10万元创办了嘉楠，推出阿瓦隆矿机大受市场欢迎，现为世界第二大区块链矿机制造商。