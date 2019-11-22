再度“推特治国”：苹果拥有“一切"，应参与5G网络建设

IT之家11月22日消息 近日美国总统在参观了苹果位于得克萨斯州Mac Pro工厂后再度“推特治国”，其表示苹果公司完全有能力建设美国5G网络：“苹果公司拥有一切，包括金钱，技术，愿景和库克！”。

对此，库克并没有纠正总统的说法，而是向总统表示了感谢并谈论了新款Mac Pro。自然，库克没有及时纠正总统的说法也遭到了外界的严厉批评。

值得注意的是目前苹果在5G网络方面仍落后于其他手机品牌且目前尚不能自行研发生产5G调制解调器，其5G核心元件仍依赖于英特尔和高通公司。不过有消息称苹果将于明年年正式推出自己的5G版iPhone，这也将进一步带动美国国内5G运营商对本国5G网络的建设，毕竟美国的iPhone用户仍然规模较大，这一盘“大蛋糕”相信美国国内的运营商都想分一块。

同时5G网络建设并不能仅依靠单一硬件制造商，而是要取决于运营商的具体规划。目前美国国内的运营商包括AT&T，Verizon，T-Mobile和Sprint，四大运营商的5G网络建设进度各不相同。Verizon是最早商用5G服务的运营商，AT&T紧随其后，后两家在考虑合并，因而美国5G网络建设并不能像总统所说的那样完全仅依靠苹果一家之力。

再者，人们在这些网络上使用的设备，比如手机和LTE热点。这些产品是由不同的公司生产，比如苹果、三星、华为和谷歌等。他们的产品与这些网络连接，但他们通常不会对运营商的计划产生太大影响。

最后，库克早在2016年便表示苹果无意进入移动运营商领域。