WeWork大裁员2400人

11月22日消息，据外媒报道，美国当地时间周四，办公空间共享初创企业WeWork宣布将裁员2400人，以削减成本和调整业务规模。

在一份声明中，WeWork发言人表示，裁员是该公司“创建更高效组织”、并重新专注于核心共享业务努力的重要组成部分。WeWork向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示，此次裁员占公司员工总数的19%。截至6月30日，WeWork的员工总数为12500人。

这位发言人还说：“这个过程几周前就已经在世界各地开始，本周将在美国继续。此次裁员将影响到全球大约2400名员工，他们将获得遣散费、持续福利和其他形式的援助，以帮助他们实现职业转变。这些人都是才华横溢的专业人士，我们对他们在过去十年中为帮助WeWork发展做出的重要贡献表示感谢。”

在宣布裁员之前，有关裁员的传闻就已经流传了数周。《纽约时报》此前报道称，WeWork可能会在其核心共享业务和某些附属业务中裁员至少4000人。10月份，WeWork新任执行董事长马塞洛·克劳尔(Marcelo Claure)警告称，裁员即将到来，但没有透露裁员具体数字。

此次裁员是在WeWork经历了几个月的动荡之后进行的。今年9月，这家陷入困境的初创企业撤回了IPO申请，原因是投资者对其不断增加的亏损和公司治理结构持怀疑态度。审查迫使WeWork联合创始人亚当·诺伊曼(Adam Neumann)辞去首席执行官一职，塞巴斯蒂安·甘宁汉(Sebastian Gunningham)和阿蒂·明森(Artie Minson)接任联合首席执行官。

若非最后时刻获得软银的救助，WeWork可能在在几周内耗尽资金。随着新的管理层就位，WeWork预计将对其业务进行全面调整，包括剥离非核心业务，专注于企业客户，而不是中小型客户。然而，该公司的现金继续流失，第三季度亏损12.5亿美元，较去年同期大幅扩大。