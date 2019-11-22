网易游戏业务收入占比近八成，电商、游戏之后需寻新支点

11月21日，网易交出业务重整之后的首份财报。

2019年第三季度，网易净收入共计146.4亿元，同比增长11.2%，环比增长1.2%；归属于公司股东的净利润为127.3亿元，和去年同期的15.9亿元净利润相比有了大幅改观。而这一切都要归因于网易在上季度所进行的一连串“卖卖卖”的行为。

今年9月6日，网易与阿里共同宣布达成战略合作，后者以20亿美元全资收购网易考拉；考拉品牌将保持独立运营并与天猫国际并行。网易考拉虽然营收大，但盈利能力却不够强。今年Q2，网易电商业务净收入52.5亿元，而毛利率只有10.9%；在81.2亿元的毛利润中，电商业务只贡献了约5.7亿元。

网易的“瘦身”并非只局限于电商业务，部分看似不痛不痒的业务也和考拉的命运一样。11月9日，主营业务为数字阅读的平治信息发布公告称，拟以1.5亿元收购网易云阅读的全部核心资产和NetEase Digital持有的网易文漫100%股权。

如今在网易的财报中，只剩下在线游戏服务、有道及创新业务。正如网易在2019年第一季度的财报电话会议中所表示，网易未来所聚焦的方向将是游戏、电商、音乐及教育。对于这家老牌互联网巨头来说，其正在经历一场蜕变。

严选独挑电商大梁，或将承压

今年第三季度，网易考拉出售给阿里成为网易近些年来少有的大动作。网易方面指出，此举能够帮助网易将精力聚焦在更核心的业务上。对于剩下的网易严选而言，得独自挑起网易在电商领域的大梁。

网经社-电子商务研究中心分析师莫岱青向蓝鲸TMT记者表示，严选作为网易最后仅存的电商业务，会承受一定压力。它会面临品类数量、产品把控、售后体验、销售渠道下沉等一系列当今电商存在的问题。

“网易严选是较早进入精选电商领域的，它打开了精选电商的窗口，占据一定程度上的先发优势，但面临淘宝心选、京东京造、小米有品、苏宁极物、必要商城等的冲击。网易严选需要在SKU控制上，主打爆品上花功夫。”莫岱青向记者指出。

中金公司分析师吴越在研报中预估，网易考拉贡献了网易电商业务约80%的GMV，预计从2019年四季度起网易严选将成为网易电商业务的唯一收入来源。公司利润率同比提升的趋势有望延续至2020年二季度。

在过去，网易严选的优势之一是在生产，仓储与采购等环节的亲自把控。除此之外，网易游戏、邮箱等产品矩阵的导流和在促销方式的创新也为网易吸引到了大量用户。然而当下，严选对产业链的把控能力甚至也逐渐被部分短视频平台及主播所渐渐赶超。其中，最明显的迹象来自主播对带货产业上游的议价权不断增强。此前部分快手主播向蓝鲸TMT记者表示，均已经开设自己的服装生产厂和库存重心。随着带货产业的成熟，这批与主播IP紧密款绑在一起的自主品牌将会产生对市场有着更强的影响力。

网易有道独立上市，成增速最大业务

值得注意的是，此次网易有道发布了其独立上市以后的首份财报。财报显示，今年第三季度公司净收入3.5亿元，同比增长98%，为网易增速最大的业务板块。其中，学习型产品和服务净收入2.25亿元，同比增长141.6%；在线营销服务净收入为1.2亿元，同比增长48.8%。

10月25日，网易有道在美股上市，对教育市场带来一定积极影响。中信证券分析师姜娅指出，受网易有道上市和相关政策支持共同催化，11月以来在线教育有关标的普涨，立足长远在线教育行业未来发展充满机遇。但她同时强调，政策对于整个行业投资策略的影响仍然是首要的。

“政策是教育行业投资最基础逻辑，2018年民促法实施意见修订、学前教育深改意见使得市场对教育政策产生迷茫与担忧，导致教育板块大幅调整，关注度略有降低。我们认为，在规范的前提下鼓励民办教育发展是基本方向。”姜娅在研报中指出。

在财报发布之后，有道CEO周枫表示，公司的战略重点仍然是提高产品质量，加强高水平课程，扩大学科范围，以及用内容开发系统来补充课程增长。网易有道将继续投资于智能学习技术，以鼓励更多的互动和参与。

此次智能硬件在有道的财报中，也有较为亮眼的表现。财报显示，学习型智能硬件销售收入同比增长707%，主要归功于有道词典笔和有道翻译王。对于网易有道来说，单独上市之后或许能进一步帮助网易找到一个支点。

游戏业务收入占比近八成，仍为营收支柱

游戏业务依然是网易营收的支柱，2019年第三季度，网易在线游戏业务收入为115.35亿元，同比增长11.5%，在总营收中所占的比例高达78.8%。从短期来看，游戏业务很有可能成为网易的一针“强心剂”。

据介绍，网易游戏接下来一共准备了超过9款游戏，涉及到的IP包含影视类的（如漫威、哈利波特、星球大战），和游戏类的（包括阴阳师，梦幻西游，暗黑破坏神及宝可梦）。从阵容来看，能够对现在较为沉闷的游戏市场带来足够的新鲜感。

在海外市场上，网易也基本具备了能够与游戏巨头腾讯抗衡的实力。

去年11月，网易在加拿大蒙特利尔成立游戏研发工作室。根据App Annie公布的2019年8月中国发行商出海收入排行榜显示，网易位列第一。《第五人格》于9月首次登顶日本iOS畅销榜。《明日之后》登顶台港澳、日本、新加坡、马来西亚等多个地区的App Store、Google Play双端下载榜，同时在美国、加拿大、泰国等地拿下App Store游戏免费榜TOP3的位置。

“艺术感强”，可能是大部分网易游戏用户对这家公司旗下产品的第一印象。但国内游戏行业的竞争却已经延伸到了更广阔的方面。对网易来说，如果想将游戏变为一项长期现金牛，还需要做更长期的投入。这也需要看，游戏业务在网易内部到底扮演多重要的角色。

在游戏硬件方面，腾讯已经获得了任天堂switch在国内的代理权。与switch相匹配的智能硬件（如VR眼睛，智能健身环等）是一大诱人的市场，switch平台同样也能为游戏厂商提供更多的出海机会。

而在云游戏领域，虽然这在今年是一个较为新颖的概念，但已经引起越来越多平台的重视。国信证券分析师张衡在研报中指出，云游戏是以云计算为基础的游戏形式，有望打造全新的服务收入模式，重塑游戏产业链格局，打造全新产品和服务。截至目前，腾讯、华为等都已入场，对网易而言，激烈的市场竞争仍在所难免。