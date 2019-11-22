Firefox浏览器UI 已迁移至使用 Web Components 构建

Mozilla开发者Brian Grinstead在博客宣布，经过多年的努力，他已在几个星期前从Firefox UI中移除了XBL，亦即意味着将Firefox UI迁移至使用Web Components构建的工程已完成。

XBL是一种基于XML的语言，当我们要实现附加到DOM元素的“绑定”就需要使用 XBL。然后，我们还可以将自定义JS属性和匿名内容添加到常规元素。XBL是在90年代末期为 NetScape设计和构建的，除了XBL，还有许多其他的“XUL”特性可帮助我们构建桌面Web应用——比Web平台提供相似的功能早得多。

Firefox大约有 300个XBL绑定和 50000行相关代码，主要都是被比较小型的部件使用（如 ），以及用于管理应用程序（如 ，它通过管理标签在浏览器窗口中控制大部分状态，以及从内容页面接收消息等）。

我们可以将Firefox UI看作是一个非常大型的单页应用程序，最初采用DOM和JS构建，相对于20多年前的原生应用，它的技术选型十分大胆。也正因为Mozilla走得太超前，所以在Web平台尚未支持它们之前就自己实现了构建复杂Web应用所需的部分特性。这些特性在日后也逐渐演变成像CSS flexbox和Web Components这样的标准规范。

处于这种新老交替的时刻，让现有代码库继续使用原版本，并要求平台同时支持两者当然是最容易的，毕竟对旧代码进行重写十分困难而且成本巨大。

然而即便如此，Mozilla还是选择在Firefox中实现Web Components，他们启动了一个“并行”项目，在该项目中，团队将迁移现有的UI组件以使用它们。他们以“增量更新”的方式进行此操作，以便在保证 Firefox正常运行的同时进行每个独立的更改，而不是从头开始创建一个分支来重写UI。

Brian认为这是一项重大的成就，也给Firefox的底层提供了改进，还允许团队可以将精力集中在现代Web标准上，并移除没有对外公开的大量重复和复杂的功能。

至于为什么要使用Web Components，Brian表示由于XBL存在的问题，多年来团队一直在讨论移除XBL。但这项工程似乎十分庞大，并且看起来好像需要从头开始重写Firefox UI，所以一直没能有效推动项目的进展。后来团队进行了“设计审查”，并提议启动“并行项目”计划，以实现采用“增量更新”的方式实现迁移的目标。由于两者的模型非常相似，因此开发者在迁移元素时能做出合理的选择，以尽可能保持API的兼容性。