美陆军对短视频TikTok展开安全评估，涉及用户数据处理

北京时间11月22日消息，美国陆军部长瑞安·麦卡锡(Ryan McCarthy)周四表示，美国陆军正在对短视频TikTok展开安全评估。此前，一位民主党国会议员就TikTok对于用户数据处理提出了国家安全担忧。

麦卡锡在美国智库美国企业研究所举行的活动上对记者表示，参议院民主党领袖查克·舒默(Chuck Schumer)要求他调查军方使用TikTok来招募美国青年所构成的潜在国家安全风险，于是他下令展开安全评估。

“国家安全专家对于TikTok收集和处理用户数据的方式感到担忧，包括用户内容和通信、IP地址、与位置相关的数据、元数据以及其他敏感个人信息。”舒默在11月7日致信麦卡锡时称。

此前，美国外国投资委员会(CFIUS)已经对TikTok母公司字节跳动10亿美元收购美国社交媒体应用Musical.ly展开安全审查。

TikTok在今年表示，公司在美国拥有2650万月活跃用户，其中大约60%的用户年龄介于16岁至24岁。

TikTok尚未置评。

今年稍早时候，舒默还呼吁美国联邦调查局和美国联邦贸易委员会(FTC)对俄罗斯面部编辑照片应用FaceApp展开国家安全和隐私调查。

2017年，美国陆军要求下属单位停止使用大疆生产的无人机，原因是大疆产品中存在“网络漏洞”。