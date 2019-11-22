谷歌试图将Android设备内核统一至Linux内核主线

Android是基于Linux内核的操作系统，但是，运行在Android设备上的内核其实与Google选择的LTS版本Linux内核有很大不同。

在到达每一台Android设备前，内核会经历三个阶段的fork：Google会先选择某个LTS（长期支持）版本的Linux内核，打上Android操作系统的特定补丁，使其成为Android通用内核；紧接着，通用内核被交付给高通等SoC供应商，打上硬件补丁；最后，SoC内核再被移交至设备制造商，打上设备特定的各类元件补丁，这也就构成到每台设备中的设备内核。

这是一个极其漫长的过程，执行多重fork并处理数百万行代码大大减慢了整个开发速度。因此，Android设备使用的内核相较于Linux内核主线要滞后两到三年的时间。Google于10月份最新发布了Pixel 4，其Linux内核则是2017年11月发布的4.14 LTS版本。并且由于过大的工作量，Android设备通常不获取内核更新，它将永远停留在4.14版本上。

再者，各种设备的内核都不尽相同，一台设备的特定内核无法在其他设备上工作。于是，Google正试图缩小各Android设备内核与主线Linux内核间的差距，让设备内核更接近上游内核主线。

在今年的 Linux Plumbers Conference上，Android内核团队负责人Sandeep Patil表示，他们的目标是从根本上找到Android运行所需要的、但不必在给定的硬件上运行的东西，然后将其引入上游并尽可能接近主线。

Google的打算是复制其早期工作Project Treble以模块化Android。Project Treble用于在Android和HAL（硬件抽象层）之间创建稳定的接口。与此类似，Google计划稳定Linux的内核 ABI，从而提供一个稳定的写入接口，使硬件供应商可以轻松地插入代码，最终消除特定的设备内核。

Google的高级软件工程师MatthiasMännich展示了一幅预想中的内核体系结构图。”下一代Android设备“内核将由通用内核镜像（Generic Kernel Image，GKI）和多个 GKI 模块构成，特定硬件的驱动程序（可能是闭源驱动）将作为内核模块加载。总之在该设想中，所有东西都被模块化了。

考虑到Android生态系统的技术壁垒和多样性，这应该不是一件容易的事情。无论如何，将Android设备内核引入主线Linux内核肯定会使包括Android用户、手机制造商和Linux社区等在内的不少人受益。不过Google的计划刚刚开始，后续还有更多的工作要完成。