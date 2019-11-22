微软PowerShell 7 即将带来 5 大亮点：.NET Core 3.0，Windows兼容性...

上个月微软 PowerShell 7发布了第5个预览版，离最终正式版本又更进了一步。本文介绍一下PowerShell 7将带来的5大变化，主要是一些大方向上的特性。

.NET Core 3.0

16年开源之前（PowerShell 5.1），PowerShell仅支持Windows，并且基于.NET框架，开源之后（PowerShell Core 6）基础框架修改为.NET Core，.NET Core支持所有操作系统，使得PowerShell支持Linux与macOS。

PowerShell 7的一项重大工作是将PowerShell Core 6代码库移植到.NET Core 3.0，所以PowerShell的发布时间取决于使用.NET Core 3.0完成PowerShell的集成和验证。

微软表示为了让PowerShell 7与.NET Core时间轴保持一致，因此GA版本将在.NET Core 3.0发布GA之后再推出。

另外，值得一提的是，PowerShell上一个大版本是PowerShell Core 6.2，新版本不是PowerShell Core 6.3而变成PowerShell 7是因为在过去两年里，PowerShell Core的使用率显著增加，其中大部分增长来自Linux平台，这对于将PowerShell打造成跨平台工具是一个可喜的数据，但是Windows 版本的使用量并没有显著增长，微软表示这可能与Windows平台上版本（PowerShell 5.1）的功能缺失有关，由于不支持的模块、程序集和API，现有的PowerShell用户无法利用PowerShell Core的新功能、性能增强和bug修复。为了解决这个问题，微软决定在PowerShell 7中完全替换Windows PowerShell 5.1。

Windows兼容性

PowerShell 7的主要目标之一是缩小PowerShell与PowerShell Core之间可用 cmdlet数量的差距，目标是提高与模块的兼容性，以在这些版本之间实现奇偶校验，以便管理员可以无缝地完全迁移到PowerShell Core。

长期支持（LTS）

微软将为PowerShell采用新的生命周期，发布LTS和非LTS版本的PowerShell 7，使其与.NET Core支持的生命周期紧密保持一致。每月将提供预览版本，以便尽早获得反馈。与当前发行版相比，LTS发行版将在最初发行后的三年内得到支持，而当前发行版仅在随后的当前发行版或LTS发行后的三个月内得到支持。

安全凭证管理

脚本编写通常可以通过自动化任务来简化IT管理员的工作，但是随着对本地、云和混合资源的依赖越来越大，这可能导致需要多个凭据的资源无法正常运行。PowerShell拥有用于在一定程度上保护凭据的方法，以在某种程度上避免在脚本中嵌入纯文本形式的凭证。

更进一步，微软正在努力创建凭据存储，该存储将充当安全存储库，存储本地或远程维护管理员凭据，用户不必以不安全的方式输入凭据。

集中记录

PowerShell的日志记录功能仅限于本地计算机，执行脚本和cmdlet生成的日志都会保留在运行cmdlet的本地设备上。这样可以对日志进行排序，以获取有关问题的反馈，但却非常耗时，需要用户分别查看所有设备。PowerShell 7.0通过策略将日志收集标准化，该策略会将所有日志定向到目标系统（或syslog类型的服务器），以进行OS无关的集中式管理。

本文参考了“5 changes coming to PowerShell 7.0”，关于PowerShell更多相关内容可以查看：

https://microsoft.com/PowerShell