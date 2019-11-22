破解5G建网挑战：华为建言2G/3G减频退网、4G/5G协同发展

随着我国5G商用的正式起航，一个波澜壮阔、激情澎湃的大时代已然到来。而如何将中国5G建成全球最好的5G、充分释放5G发展的红利，正成为当下整个业界最为关注的问题。

在首届世界5G大会期间的一场专访中，华为无线产品线副总裁曹明在接受媒体采访时分享了针对5G发展初期所面临的网络挑战提出了“2G/3G减频退网、4G/5G协同发展”的建议。





“从全球来看，5G来得比想象的要快。中国本身人口基数大、消费能力高，同时也是个制造大国，将在推动全球5G发展和建设万物互联的智能世界中扮演关键角色。在此过程中，华为将全力支持中国运营商建好5G网络，并与各方携手积极探索、孵化5G应用，以实现我国的‘5G引领’。”以此为开场白，他打开了话匣。

5G给经济社会带来革命性影响

“5G作为一代全新的移动通信技术和关键的信息通信基础设施，将深入到经济社会的方方面面，其影响是革命性的。”曹明从社会与商业这两个维度解读了5G的价值。

从社会价值来看，5G作为支撑产业升级转型的新平台、促进数字社会发展的新动能，已经在多个国家被定位为国家战略。今年两会期间，我国政府报告中提出“智能+”的概念，提出要实现人工智能与产业的结合，5G是不可或缺的关键技术。

VR/AR、高清视频、全息投影的发展，带来沉浸式的更高品质的交互体验；研发设计、生产制造、业务开拓的数字化、智能化，将促成更高效社会生产的跃迁；智能抄表的普及，避免了人工现场访问抄表和检查硬件运行情况的繁琐与疏漏；远程教育的开展，打破了学校的边界，正在填补不同区域教育质量的差距；各种可穿戴设备的应用、智慧医疗的推进，将从根本上改善医疗保健的状况，为数以亿计的群众带来健康福祉；联上网络的汽车和智慧的交通体系，正让出行变得更简单，未来必将解放人类的双手……而5G正是令这一切真正照进现实的基石，“要实现中国智造全面领先、人民群众获得感持续提升，5G的建设就必须加速进行”。

从商业价值来看，相较于以往的移动通信技术，5G的征程将是赋能千行百业这一“星辰大海”，为电信运营商突破收入天花板创造机会；从“云管端”来分析，各个相关行业也将迎来新一轮的增长期。

对运营商而言，5G将帮助他们运营转型，从向人提供连接和流量转向信息服务，比如通过5G面向个人用户提供差异化速度业务、为企业提供高质量的通信和IT服务，以此获取新的、更大的增长空间。对相关行业来说，5G建设直接拉动了全球5G网络设备需求，促进了供应商的发展；5G到来后的换机潮，将带动整个终端产业链的增长；在云端的Cloud VR、云游戏，以及围绕垂直行业的应用创新，也将为OTT企业、应用开发商带来新的机会。此外，5G建设还将惠及“云管端”背后更为庞大的器件、原材料产业，比如全球半导体产业2019年第三季度已经回归稳定增长，装备制造业也因此受益。

5G建设现阶段挑战

2009年便已投入5G研究的华为，是5G网络建设的主力军之一。目前为止，其已在全球范围与领先运营商签订了超过60个5G商用合同，参与了70%的全球已商用5G网络的建设；在国内，这家公司也全程参与了IMT-2020（5G）推进组组织的中国5G技术研发试验及三大运营商的5G规模商用试验，对5G建设的现状与挑战可谓洞若观火。

曹明谈到，以每一代无线网络增加就在原有站点上叠加建网的原则，相比4G建设，5G时代2G/3G/4G/5G四制同网，这对整个网络的规划、建设、维护、优化都带来了高成本、低效率的挑战。在建设方面，天面空间和供电能力已经出现瓶颈。

他展开道，首先是站点天面资源紧张，无线网络经过多年建设，一些老站点天线已经挂成“葡萄串”，无论是铁塔承重还是风阻都到了极限，无法增加新的天线。同时，站点功耗已到达极限，无法满足新增5G设备带来的能耗需求，部分站点由于空间散热及其消防要求，已经无新增5G设备可能。

此外，按照集约化利用资源效率，运营商节能减排（比特能源消耗限制）、环境电磁辐射（基站发射总功率限制）等方面的管制要求都会随5G建设逐步提上日程，这些要求在欧美等地已经出台多年。

华为建言：2G/3G减频退网、4G/5G协同发展

按照第三方预计，到2020年我国5G用户数有望超过2亿户、2021年更可能达到5亿户，大量用户的涌入令上述挑战变得迫在眉睫。对此，曹明建言运营商加快2G/3G的减频退网步伐。

他算了这样一笔账，据国家工业和信息化部统计，到今年8月底，我国4G站点数量接近450万个、4G用户占比78.8%，2G/3G站点数量也为450万个左右，用户占比约20%；初步估算2G/3G用户收入占运营商移动通信收入比小于10%，但是占用了一半的网络资源。

而从全球来看这一趋势亦颇为明显，有近20家运营商已经关停了2G网络，不少运营商也正在或计划关停3G网络，并且取得了不错的成效。比如日本NTT Docomo 2012年停运了2G，到2018年新增2万个4G基站，电力消耗只增加了5%，最近该运营商宣布将于2026年3月底结束3G服务；印度Reliance Jio 2017年关闭2G网络全力发展4G，通过低价4G VoLTE终端带动业务快速发展，三年发展3亿用户，使得印度4G渗透率大幅提升，同时当地三大运营商因4G竞争争相优化网络效率，从今年起都实现了EBTIDA（税息折旧及摊销前利润）连续三个季度增长。

2G/3G退网要尽量减少对现有用户的影响，不同的运营商有不同策略，一般都会根据自身情况作出合适的选择。华为对此也总结了两个注意点，一是要考虑存量用户如何迁移、二是在关停2G/3G网络前加强4G网络。

“现在2G/3G连接有两类用户，一类人、一类物，我们的建议是在初期阶段把频先退出来、把网减薄，并且逐步将这些用户向高制式迁移。”曹明表示，就个人用户而言，4G VoLTE手机（功能机）价格大幅降低至100元左右、4G入门智能手机也已降低至300元左右，这大幅降低了运营商迁移用户的补贴成本；就M2M而言，随着5G的到来，传统的GPRS已经无法满足物联的组网需求，NB-IoT成为5G LPWA业务的首选技术（今年7月，3GPP正式向ITU-R提交5G候选技术标准提案，NB-IoT技术被正式纳入5G候选技术集合），燃气、电力、水务等企业对NB-IoT均非常重视，今年下半年以来新增的NB-IoT连接数已超越GSM物联，预计到年底累计部署量有望突破1亿。

“人的迁移只需要改个套餐甚至手机都不用换，但物的迁移成本相对较高，因为替换起来不方便、有的可能还埋在地下。我们基于趋势判断，呼吁产业一起尽快将物联网迁移到NB-IoT上来，以免建得越多越是关不掉。”他补充道。

另一方面，4G/5G协同发展、长期共存也已成为业界共识，当2G/3G退网后运营商需要4G作为一张“托底”的基础网络，例如以VoLTE实现话音的回落以及在5G尚未全面覆盖前的补充。值得一提的是，当体验了5G的高速率、低时延后，用户也会对4G性能报以更高期望，因此对4G网络的进一步加强同样不能忽视。

曹明以今年9月开通5G业务的科威特VIVA为例称，受限于5G的手机渗透率，VIVA在其3.5GHz网络上基于软件同时部署了4G，通过发放4G的MiFi和CPE开拓个人和家庭高速宽带业务，同时也通过4G/5G的动态频谱分配保持了eMBB的速率，实现了“一投资就收益”。

为支持运营商的2G/3G减频退网、4G/5G协同发展，华为已经推出了一系列的技术，比如以Lean GSM实现最小化频谱资源下的网络容量最大化、业务承载效率最大化及语音质量的最佳化；以CloudAIR根据业务量动态调整2G/3G/4G/5G频谱资源，以此来帮助运营商逐步按需退网，同时减低站点能耗和天面空间限制，加速5G网络部署；以PowerStar根据不同的网络配置和话务，定制基站间、频段间和制式间的协同节能调度策略。而其在业界率先推出的秉持“一个网络架构、一次工程建设、一支团队维护”的SingleRAN平台，对于运营商的减频退网、减制增效本身也已奠定了非常好的基础。

在采访的最后，曹明还和盘托出了华为的4G/5G协同发展设计路线。即基于SingleRAN“一网两用”，初期放号以4G为主、重盈利，5G服务VIP用户、打品牌；中期4G持续盈利、5G业务孵化，协同发展、按需激活，保护投资并平滑演进网络；远期5G占主导地位，通过新业务提升收入，网络面向5G全面演进。