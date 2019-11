特斯拉和SpaceX CEO马斯克今天在微博上宣布,特斯拉Cybertruck(加压版)将成为登陆火星的官方卡车。

Tesla Cybertruck (pressurized edition) will be official truck of Mars 。

并且称,Cybertruck 的设计将一部分受到电影「The Spy Who Loved Me」的影响 。

特斯拉将在11月22日推出人们期待已久的电动皮卡Cybertruck,并称其看起来就像《银翼杀手》(Blade Runner,1982年上映的美国新黑色反乌托邦科幻电影)里的未来产物。

这款皮卡将在特斯拉位于加州洛杉矶的设计工作室亮相,该工作室与SpaceX的总部相邻。马斯克原本计划在今年早些时候发布这款皮卡,但他在9月份时宣布,发布会推迟到11月份。马斯克曾表示,这款即将上市的皮卡车有着“令人兴奋”的设计,其实用性优于福特F-150(美国销量最多的皮卡),而性能优于基础版保时捷911(著名跑车)。