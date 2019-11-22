中国工程院公布2019年院士增选结果：阿里王坚等当选

今天，中国工程院网站宣布了中国工程院2019年当选院士名单。中国工程院2019年当选院士名单包括机械与运载工程学部（10人）、信息与电子工程学部（9人）、化工冶金与材料工程学部（9人）、能源与矿业工程学部（9人）、土木水利与建筑工程学部（8人）、 环境与轻纺工程学部（7人）、农业学部（7人）、医药卫生学部（10人）、工程管理学部（6人）。
2019年，中国工程院开展了第14次院士增选和第13次外籍院士增选，共选举产生75位院士和29位外籍院士。
现予公布。
中国工程院
2019年11月22日
中国工程院2019年当选院士名单
（按学部顺序排列，同一学部按院士姓名拼音字母顺序排列）
机械与运载工程学部（10人）
姓名出生年月工作单位
|曹喜滨
|1963年02月
|哈尔滨工业大学
|单忠德
|1970年01月
|机械科学研究总院集团有限公司
|邵新宇
|1968年11月
|华中科技大学
|向锦武
|1964年02月
|北京航空航天大学
|项昌乐
|1963年04月
|北京理工大学
|肖龙旭
|1962年06月
|中国人民解放军火箭军研究院
|徐 青
|1960年10月
|中国船舶重工集团有限公司第七〇一研究所
|严新平
|1959年07月
|武汉理工大学
|杨树兴
|1962年11月
|中国兵器工业第二〇三研究所
|朱广生
|1963年01月
|中国航天科技集团有限公司第一研究院
信息与电子工程学部（9人）
姓名出生年月工作单位
|罗先刚
|1970年12月
|中国科学院光电技术研究所
|苏东林（女）
|1960年03月
|北京航空航天大学
|孙凝晖
|1968年03月
|中国科学院计算技术研究所
|王耀南
|1957年11月
|湖南大学
|魏毅寅
|1962年09月
|中国航天科工集团有限公司
|吴汉明
|1952年06月
|芯创智（北京）微电子有限公司
|姚富强
|1957年05月
|中国人民解放军国防科技大学
|张 平
|1959年04月
|北京邮电大学
|郑纬民
|1946年03月
|清华大学
化工、冶金与材料工程学部（9人）
姓名出生年月工作单位
|柴立元
|1966年09月
|中南大学
|董绍明
|1962年10月
|中国科学院上海硅酸盐研究所
|宫声凯
|1956年07月
|北京航空航天大学
|李贺军
|1957年12月
|西北工业大学
|刘正东
|1966年10月
|中国钢研科技集团有限公司
|彭 寿
|1960年08月
|中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司
|任其龙
|1959年01月
|浙江大学
|涂善东
|1961年11月
|华东理工大学
|张平祥
|1965年03月
|西北有色金属研究院
能源与矿业工程学部（9人）
姓名出生年月工作单位
|郭旭升
|1965年04月
|中国石油化工股份有限公司勘探分公司
|黄 震
|1960年08月
|上海交通大学
|李 宁
|1958年07月
|中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院
|林 君
|1954年07月
|吉林大学
|罗 琦
|1967年10月
|中国核动力研究设计院
|舒印彪
|1958年07月
|中国华能集团有限公司
|王运敏
|1955年10月
|中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司
|杨春和
|1962年01月
|中国科学院武汉岩土力学研究所
|赵振堂
|1961年05月
|中国科学院上海高等研究院
土木、水利与建筑工程学部（8人）
姓名出生年月工作单位
|陈 军
|1956年10月
|国家基础地理信息中心
|冯夏庭
|1964年09月
|东北大学
|李术才
|1965年12月
|山东大学
|吕西林
|1955年01月
|同济大学
|马 军
|1962年07月
|哈尔滨工业大学
|徐 建
|1958年08月
|中国机械工业集团有限公司
|张喜刚
|1962年03月
|中国交通建设股份有限公司
|庄惟敏
|1962年10月
|清华大学
环境与轻纺工程学部（7人）
姓名出生年月工作单位
|陈 卫
|1966年05月
|江南大学
|陈文兴
|1964年12月
|浙江理工大学
|任发政
|1962年08月
|中国农业大学
|任洪强
|1964年05月
|南京大学
|王 桥
|1957年08月
|生态环境部卫星环境应用中心
|徐祖信（女）
|1956年04月
|同济大学
|张小曳
|1963年06月
|中国气象科学研究院
农业学部（7人）
姓名出生年月工作单位
|胡培松
|1964年05月
|中国水稻研究所
|李培武
|1961年11月
|中国农业科学院油料作物研究所
|刘少军
|1962年07月
|湖南师范大学
|刘仲华
|1965年03月
|湖南农业大学
|姚 斌
|1967年10月
|中国农业科学院饲料研究所
|张佳宝
|1957年09月
|中国科学院南京土壤研究所
|张 涌
|1956年03月
|西北农林科技大学
医药卫生学部（10人）
姓名出生年月工作单位
|陈 薇（女）
|1966年02月
|中国人民解放军军事科学院军事医学研究院
|李校堃
|1964年02月
|温州医科大学
|刘 良
|1957年07月
|澳门科技大学
|尚 红（女）
|1960年10月
|中国医科大学
|沈洪兵
|1964年05月
|南京医科大学
|田 伟
|1959年02月
|北京积水潭医院
|王军志
|1955年09月
|中国食品药品检定研究院
|王 俊
|1963年11月
|北京大学人民医院
|王 琦
|1943年02月
|北京中医药大学
|张 学
|1964年07月
|哈尔滨医科大学
工程管理学部（6人）
姓名出生年月工作单位
|曹建国
|1963年08月
|中国航空发动机集团有限公司
|董尔丹
|1959年03月
|北京大学第三医院
|李贤玉（女）
|1965年04月
|中国人民解放军火箭军研究院
|孙丽丽（女）
|1961年09月
|中国石化工程建设有限公司
|唐立新
|1966年08月
|东北大学
|王 坚
|1962年10月
|阿里巴巴（中国）有限公司
中国工程院2019年当选外籍院士名单
（共29人）
姓名出生年月国籍工作单位
|托盖尔·蒙恩
|1944年06月
|挪威
|挪威科技大学
|杨威迦
|1955年11月
|美国
|美国佐治亚理工学院
|丛京生
|1963年02月
|美国
|加利福尼亚大学洛杉矶分校
|沈学民
|1958年12月
|加拿大
|滑铁卢大学
|天野浩
|1960年09月
|日本
|日本国名古屋大学
|叶海亚·拉赫玛特·萨米
|1948年08月
|美国
|加州大学洛杉矶分校
|大卫·韦茨
|1951年10月
|加拿大
|哈佛大学
|恩里克·何塞·拉瓦涅
|1960年07月
|美国
|美国加州大学欧文分校
|菲利普·威瑟斯
|1963年05月
|英国
|曼彻斯特大学
|延斯·尼尔森
|1962年11月
|丹麦
|查尔姆斯理工大学
|安詹·博斯
|1946年01月
|美国
|华盛顿州立大学
|迈克尔·胡德
|1949年01月
|澳大利亚
|澳大利亚昆士兰大学
|塞巴斯蒂安·坎德尔
|1946年04月
|法国
|法国科学院
|约翰·劳赫德
|1948年09月
|英国
|英国商业、能源与产业战略部
|雷迪
|1945年08月
|美国
|德州农工大学
|罗杰·亚历山大·福尔克纳
|1951年12月
|英国
|英国卡迪夫大学
|布鲁斯·罗根
|1957年08月
|美国
|宾西法尼亚州立大学
|格兰·戴格尔
|1951年12月
|美国
|密歇根大学
|马克·梵·洛斯德莱特
|1959年07月
|荷兰
|代尔夫特理工大学
|布伦特·尤安·克洛西尔
|1951年09月
|新西兰
|新西兰植物与食品研究所
|菲利克斯·达帕雷·达科拉
|1952年11月
|南非
|南非比勒陀利亚茨瓦尼理工大学
|吉姆·基瓦诺尼
|1963年05月
|美国
|康奈尔大学汤普森植物研究所
|雷夫·安德森
|1954年09月
|瑞典
|乌普萨拉大学
|彼得·格雷鲍奇卡
|1964年07月
|俄罗斯
|莫斯科伊·米·谢切诺夫国立第一医科大学
|曹文凯
|1946年10月
|美国
|美国医学科学院
|曹义海
|1959年10月
|瑞典
|卡罗林斯卡医学院
|丹尼尔·高缇耶
|1935年06月
|法国
|法国医学科学院
|毕思敏·弗拉基米尔·伊万诺维奇
|1948年04月
|乌克兰
|扎波罗日“伊夫琴科-前进”机械制造设计局
|孔翰宁
|1947年07月
|德国
|德国国家科学与工程院