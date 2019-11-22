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中国工程院公布2019年院士增选结果：阿里王坚等当选

2019/11/22 11:02:45来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

今天，中国工程院网站宣布了中国工程院2019年当选院士名单。中国工程院2019年当选院士名单包括机械与运载工程学部（10人）、信息与电子工程学部（9人）、化工冶金与材料工程学部（9人）、能源与矿业工程学部（9人）、土木水利与建筑工程学部（8人）、　环境与轻纺工程学部（7人）、农业学部（7人）、医药卫生学部（10人）、工程管理学部（6人）。

2019年，中国工程院开展了第14次院士增选和第13次外籍院士增选，共选举产生75位院士和29位外籍院士。

现予公布。

中国工程院

2019年11月22日

中国工程院2019年当选院士名单

（按学部顺序排列，同一学部按院士姓名拼音字母顺序排列）

机械与运载工程学部（10人）

姓名出生年月工作单位

曹喜滨1963年02月哈尔滨工业大学
单忠德1970年01月机械科学研究总院集团有限公司
邵新宇1968年11月华中科技大学
向锦武1964年02月北京航空航天大学
项昌乐1963年04月北京理工大学
肖龙旭1962年06月中国人民解放军火箭军研究院
徐  青1960年10月中国船舶重工集团有限公司第七〇一研究所
严新平1959年07月武汉理工大学
杨树兴1962年11月中国兵器工业第二〇三研究所
朱广生1963年01月中国航天科技集团有限公司第一研究院

信息与电子工程学部（9人）

姓名出生年月工作单位

罗先刚1970年12月中国科学院光电技术研究所
苏东林（女）1960年03月北京航空航天大学
孙凝晖1968年03月中国科学院计算技术研究所
王耀南1957年11月湖南大学
魏毅寅1962年09月中国航天科工集团有限公司
吴汉明1952年06月芯创智（北京）微电子有限公司
姚富强1957年05月中国人民解放军国防科技大学
张  平1959年04月北京邮电大学
郑纬民1946年03月清华大学

化工、冶金与材料工程学部（9人）

姓名出生年月工作单位

柴立元1966年09月中南大学
董绍明1962年10月中国科学院上海硅酸盐研究所
宫声凯1956年07月北京航空航天大学
李贺军1957年12月西北工业大学
刘正东1966年10月中国钢研科技集团有限公司
彭  寿1960年08月中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司
任其龙1959年01月浙江大学
涂善东1961年11月华东理工大学
张平祥1965年03月西北有色金属研究院

能源与矿业工程学部（9人）

姓名出生年月工作单位

郭旭升1965年04月中国石油化工股份有限公司勘探分公司
黄  震1960年08月上海交通大学
李  宁1958年07月中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院
林  君1954年07月吉林大学
罗  琦1967年10月中国核动力研究设计院
舒印彪1958年07月中国华能集团有限公司
王运敏1955年10月中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司
杨春和1962年01月中国科学院武汉岩土力学研究所
赵振堂1961年05月中国科学院上海高等研究院

土木、水利与建筑工程学部（8人）

姓名出生年月工作单位

陈  军1956年10月国家基础地理信息中心
冯夏庭1964年09月东北大学
李术才1965年12月山东大学
吕西林1955年01月同济大学
马  军1962年07月哈尔滨工业大学
徐  建1958年08月中国机械工业集团有限公司
张喜刚1962年03月中国交通建设股份有限公司
庄惟敏1962年10月清华大学

环境与轻纺工程学部（7人）

姓名出生年月工作单位

陈  卫1966年05月江南大学
陈文兴1964年12月浙江理工大学
任发政1962年08月中国农业大学
任洪强1964年05月南京大学
王  桥1957年08月生态环境部卫星环境应用中心
徐祖信（女）1956年04月同济大学
张小曳1963年06月中国气象科学研究院

农业学部（7人）

姓名出生年月工作单位

胡培松1964年05月中国水稻研究所
李培武1961年11月中国农业科学院油料作物研究所
刘少军1962年07月湖南师范大学
刘仲华1965年03月湖南农业大学
姚  斌1967年10月中国农业科学院饲料研究所
张佳宝1957年09月中国科学院南京土壤研究所
张  涌1956年03月西北农林科技大学

医药卫生学部（10人）

姓名出生年月工作单位

陈  薇（女）1966年02月中国人民解放军军事科学院军事医学研究院
李校堃1964年02月温州医科大学
刘  良1957年07月澳门科技大学
尚  红（女）1960年10月中国医科大学
沈洪兵1964年05月南京医科大学
田  伟1959年02月北京积水潭医院
王军志1955年09月中国食品药品检定研究院
王  俊1963年11月北京大学人民医院
王  琦1943年02月北京中医药大学
张  学1964年07月哈尔滨医科大学

工程管理学部（6人）

姓名出生年月工作单位

曹建国1963年08月中国航空发动机集团有限公司
董尔丹1959年03月北京大学第三医院
李贤玉（女）1965年04月中国人民解放军火箭军研究院
孙丽丽（女）1961年09月中国石化工程建设有限公司
唐立新1966年08月东北大学
王  坚1962年10月阿里巴巴（中国）有限公司

中国工程院2019年当选外籍院士名单

（共29人）

姓名出生年月国籍工作单位

托盖尔·蒙恩1944年06月挪威挪威科技大学
杨威迦1955年11月美国美国佐治亚理工学院
丛京生1963年02月美国加利福尼亚大学洛杉矶分校
沈学民1958年12月加拿大滑铁卢大学
天野浩1960年09月日本日本国名古屋大学
叶海亚·拉赫玛特·萨米1948年08月美国加州大学洛杉矶分校
大卫·韦茨1951年10月加拿大哈佛大学
恩里克·何塞·拉瓦涅1960年07月美国美国加州大学欧文分校
菲利普·威瑟斯1963年05月英国曼彻斯特大学
延斯·尼尔森1962年11月丹麦查尔姆斯理工大学
安詹·博斯1946年01月美国华盛顿州立大学
迈克尔·胡德1949年01月澳大利亚澳大利亚昆士兰大学
塞巴斯蒂安·坎德尔1946年04月法国法国科学院
约翰·劳赫德1948年09月英国英国商业、能源与产业战略部
雷迪1945年08月美国德州农工大学
罗杰·亚历山大·福尔克纳1951年12月英国英国卡迪夫大学
布鲁斯·罗根1957年08月美国宾西法尼亚州立大学
格兰·戴格尔1951年12月美国密歇根大学
马克·梵·洛斯德莱特1959年07月荷兰代尔夫特理工大学
布伦特·尤安·克洛西尔1951年09月新西兰新西兰植物与食品研究所
菲利克斯·达帕雷·达科拉1952年11月南非南非比勒陀利亚茨瓦尼理工大学
吉姆·基瓦诺尼1963年05月美国康奈尔大学汤普森植物研究所
雷夫·安德森1954年09月瑞典乌普萨拉大学
彼得·格雷鲍奇卡1964年07月俄罗斯莫斯科伊·米·谢切诺夫国立第一医科大学
曹文凯1946年10月美国美国医学科学院
曹义海1959年10月瑞典卡罗林斯卡医学院
丹尼尔·高缇耶1935年06月法国法国医学科学院
毕思敏·弗拉基米尔·伊万诺维奇1948年04月乌克兰扎波罗日“伊夫琴科-前进”机械制造设计局
孔翰宁1947年07月德国德国国家科学与工程院


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关键词：工程院院士王坚

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