中国工程院公布2019年院士增选结果：阿里王坚等当选

今天，中国工程院网站宣布了中国工程院2019年当选院士名单。中国工程院2019年当选院士名单包括机械与运载工程学部（10人）、信息与电子工程学部（9人）、化工冶金与材料工程学部（9人）、能源与矿业工程学部（9人）、土木水利与建筑工程学部（8人）、 环境与轻纺工程学部（7人）、农业学部（7人）、医药卫生学部（10人）、工程管理学部（6人）。

2019年，中国工程院开展了第14次院士增选和第13次外籍院士增选，共选举产生75位院士和29位外籍院士。 现予公布。 中国工程院 2019年11月22日

中国工程院2019年当选院士名单

（按学部顺序排列，同一学部按院士姓名拼音字母顺序排列）

机械与运载工程学部（10人）

姓名出生年月工作单位

曹喜滨 1963年02月 哈尔滨工业大学 单忠德 1970年01月 机械科学研究总院集团有限公司 邵新宇 1968年11月 华中科技大学 向锦武 1964年02月 北京航空航天大学 项昌乐 1963年04月 北京理工大学 肖龙旭 1962年06月 中国人民解放军火箭军研究院 徐 青 1960年10月 中国船舶重工集团有限公司第七〇一研究所 严新平 1959年07月 武汉理工大学 杨树兴 1962年11月 中国兵器工业第二〇三研究所 朱广生 1963年01月 中国航天科技集团有限公司第一研究院

信息与电子工程学部（9人）

姓名出生年月工作单位

罗先刚 1970年12月 中国科学院光电技术研究所 苏东林（女） 1960年03月 北京航空航天大学 孙凝晖 1968年03月 中国科学院计算技术研究所 王耀南 1957年11月 湖南大学 魏毅寅 1962年09月 中国航天科工集团有限公司 吴汉明 1952年06月 芯创智（北京）微电子有限公司 姚富强 1957年05月 中国人民解放军国防科技大学 张 平 1959年04月 北京邮电大学 郑纬民 1946年03月 清华大学

化工、冶金与材料工程学部（9人）

姓名出生年月工作单位

柴立元 1966年09月 中南大学 董绍明 1962年10月 中国科学院上海硅酸盐研究所 宫声凯 1956年07月 北京航空航天大学 李贺军 1957年12月 西北工业大学 刘正东 1966年10月 中国钢研科技集团有限公司 彭 寿 1960年08月 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 任其龙 1959年01月 浙江大学 涂善东 1961年11月 华东理工大学 张平祥 1965年03月 西北有色金属研究院

能源与矿业工程学部（9人）

姓名出生年月工作单位

郭旭升 1965年04月 中国石油化工股份有限公司勘探分公司 黄 震 1960年08月 上海交通大学 李 宁 1958年07月 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院 林 君 1954年07月 吉林大学 罗 琦 1967年10月 中国核动力研究设计院 舒印彪 1958年07月 中国华能集团有限公司 王运敏 1955年10月 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 杨春和 1962年01月 中国科学院武汉岩土力学研究所 赵振堂 1961年05月 中国科学院上海高等研究院

土木、水利与建筑工程学部（8人）

姓名出生年月工作单位

陈 军 1956年10月 国家基础地理信息中心 冯夏庭 1964年09月 东北大学 李术才 1965年12月 山东大学 吕西林 1955年01月 同济大学 马 军 1962年07月 哈尔滨工业大学 徐 建 1958年08月 中国机械工业集团有限公司 张喜刚 1962年03月 中国交通建设股份有限公司 庄惟敏 1962年10月 清华大学

环境与轻纺工程学部（7人）

姓名出生年月工作单位

陈 卫 1966年05月 江南大学 陈文兴 1964年12月 浙江理工大学 任发政 1962年08月 中国农业大学 任洪强 1964年05月 南京大学 王 桥 1957年08月 生态环境部卫星环境应用中心 徐祖信（女） 1956年04月 同济大学 张小曳 1963年06月 中国气象科学研究院

农业学部（7人）

姓名出生年月工作单位

胡培松 1964年05月 中国水稻研究所 李培武 1961年11月 中国农业科学院油料作物研究所 刘少军 1962年07月 湖南师范大学 刘仲华 1965年03月 湖南农业大学 姚 斌 1967年10月 中国农业科学院饲料研究所 张佳宝 1957年09月 中国科学院南京土壤研究所 张 涌 1956年03月 西北农林科技大学

医药卫生学部（10人）

姓名出生年月工作单位

陈 薇（女） 1966年02月 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院 李校堃 1964年02月 温州医科大学 刘 良 1957年07月 澳门科技大学 尚 红（女） 1960年10月 中国医科大学 沈洪兵 1964年05月 南京医科大学 田 伟 1959年02月 北京积水潭医院 王军志 1955年09月 中国食品药品检定研究院 王 俊 1963年11月 北京大学人民医院 王 琦 1943年02月 北京中医药大学 张 学 1964年07月 哈尔滨医科大学

工程管理学部（6人）

姓名出生年月工作单位

曹建国 1963年08月 中国航空发动机集团有限公司 董尔丹 1959年03月 北京大学第三医院 李贤玉（女） 1965年04月 中国人民解放军火箭军研究院 孙丽丽（女） 1961年09月 中国石化工程建设有限公司 唐立新 1966年08月 东北大学 王 坚 1962年10月 阿里巴巴（中国）有限公司

中国工程院2019年当选外籍院士名单

（共29人）

姓名出生年月国籍工作单位

托盖尔·蒙恩 1944年06月 挪威 挪威科技大学 杨威迦 1955年11月 美国 美国佐治亚理工学院 丛京生 1963年02月 美国 加利福尼亚大学洛杉矶分校 沈学民 1958年12月 加拿大 滑铁卢大学 天野浩 1960年09月 日本 日本国名古屋大学 叶海亚·拉赫玛特·萨米 1948年08月 美国 加州大学洛杉矶分校 大卫·韦茨 1951年10月 加拿大 哈佛大学 恩里克·何塞·拉瓦涅 1960年07月 美国 美国加州大学欧文分校 菲利普·威瑟斯 1963年05月 英国 曼彻斯特大学 延斯·尼尔森 1962年11月 丹麦 查尔姆斯理工大学 安詹·博斯 1946年01月 美国 华盛顿州立大学 迈克尔·胡德 1949年01月 澳大利亚 澳大利亚昆士兰大学 塞巴斯蒂安·坎德尔 1946年04月 法国 法国科学院 约翰·劳赫德 1948年09月 英国 英国商业、能源与产业战略部 雷迪 1945年08月 美国 德州农工大学 罗杰·亚历山大·福尔克纳 1951年12月 英国 英国卡迪夫大学 布鲁斯·罗根 1957年08月 美国 宾西法尼亚州立大学 格兰·戴格尔 1951年12月 美国 密歇根大学 马克·梵·洛斯德莱特 1959年07月 荷兰 代尔夫特理工大学 布伦特·尤安·克洛西尔 1951年09月 新西兰 新西兰植物与食品研究所 菲利克斯·达帕雷·达科拉 1952年11月 南非 南非比勒陀利亚茨瓦尼理工大学 吉姆·基瓦诺尼 1963年05月 美国 康奈尔大学汤普森植物研究所 雷夫·安德森 1954年09月 瑞典 乌普萨拉大学 彼得·格雷鲍奇卡 1964年07月 俄罗斯 莫斯科伊·米·谢切诺夫国立第一医科大学 曹文凯 1946年10月 美国 美国医学科学院 曹义海 1959年10月 瑞典 卡罗林斯卡医学院 丹尼尔·高缇耶 1935年06月 法国 法国医学科学院 毕思敏·弗拉基米尔·伊万诺维奇 1948年04月 乌克兰 扎波罗日“伊夫琴科-前进”机械制造设计局 孔翰宁 1947年07月 德国 德国国家科学与工程院



