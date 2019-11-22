内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>奇趣电子

Sonos音箱吞下语音助手Snips，还能离线化智能操控

2019/11/22 11:27:21来源：爱活网作者：Picca责编：骑士评论：

虽然并非以智能音箱起家，但最近一年多时间里，Sonos也确实找到了几乎所有主流智能语音助手成为队友，强化了自家音响产品的智能助手属性。而为了进一步加强智能音箱的使用体验，Sonos最近壕掷3750万美元，收购了智能语音助手初创公司Snips。

在2017年快速崛起的Snips主攻方向为脱离云端处理的智能语音和智能助手系统，这一系统的特点在于高度的灵活性和开放性，但同时又能保持一定的隐私性。用户可以自行设定语音助手的唤醒指令，同时第三方开发者还可以为其加入更多语言的学习（初期仅支持英语和法语），而对于语音指令不经过云端的离线处理，也能很好的规避掉最近一段时间颇受争议的隐私问题。

包括Sonos在内的一众音箱厂商最近一段时间都对于互联网隐私问题相当重视，这也是为什么在与宜家的合作中，他们并没有将麦克风设计到那款联名台灯之中。Sonos表示希望未来还能继续专注于音乐，同时也能提供没有“后顾之忧”的便捷性智能产品体验。

所以Sonos收购Snips并非为了与Google Assistant或是Amazon Alexa进行竞争，Snips将会平行的加入到对于之后Sonos音箱产品的支持，而用户则可以自行选择是否需要联网进行智能助手服务，不经由云端网络处理的智能语音助手，大概又会成为隐私问题暴露之后、智能音箱类产品的又一大卖点吧。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：音箱

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有