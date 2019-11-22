Sonos音箱吞下语音助手Snips，还能离线化智能操控

虽然并非以智能音箱起家，但最近一年多时间里，Sonos也确实找到了几乎所有主流智能语音助手成为队友，强化了自家音响产品的智能助手属性。而为了进一步加强智能音箱的使用体验，Sonos最近壕掷3750万美元，收购了智能语音助手初创公司Snips。

在2017年快速崛起的Snips主攻方向为脱离云端处理的智能语音和智能助手系统，这一系统的特点在于高度的灵活性和开放性，但同时又能保持一定的隐私性。用户可以自行设定语音助手的唤醒指令，同时第三方开发者还可以为其加入更多语言的学习（初期仅支持英语和法语），而对于语音指令不经过云端的离线处理，也能很好的规避掉最近一段时间颇受争议的隐私问题。

包括Sonos在内的一众音箱厂商最近一段时间都对于互联网隐私问题相当重视，这也是为什么在与宜家的合作中，他们并没有将麦克风设计到那款联名台灯之中。Sonos表示希望未来还能继续专注于音乐，同时也能提供没有“后顾之忧”的便捷性智能产品体验。

所以Sonos收购Snips并非为了与Google Assistant或是Amazon Alexa进行竞争，Snips将会平行的加入到对于之后Sonos音箱产品的支持，而用户则可以自行选择是否需要联网进行智能助手服务，不经由云端网络处理的智能语音助手，大概又会成为隐私问题暴露之后、智能音箱类产品的又一大卖点吧。