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迅雷X 10.1.26解锁新姿势：多选下载

2019/11/22 11:34:48来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家11月22日消息 此前迅雷X已发布了正式版，Electron软件框架完全重写了迅雷X主界面，并且对下载引擎进行了全面的改进升级。适配了2K/4K高清屏幕，文字显示效果也变得更加清晰细腻。

现在官方公布了迅雷X 10.1.26版本里的新功能：“多选下载”。如果网页里有多个“立即下载”按钮，你知道如何才能一次性下载网页里的多个文件吗？

今天介绍的“多选下载”功能，马上就会让大家解锁使用迅雷下载的“新姿势”！

首先你需要使用Chrome浏览器，并且安装启用了“迅雷下载支持”扩展。

PS：只要安装最新的官方版迅雷X，就会自动为你安装“迅雷下载支持”扩展

如果没有安装成功，并且你能科学上网，也可以通过这个网址安装https://chrome.google.com/webstore/detail/迅雷下载支持/ncennffkjdiamlpmcbajkmaiiiddgioo

“迅雷下载支持”扩展启用后，只要在想下载的网页中按下快捷键“Shift+D”就会进入“多选下载”模式，整个网页会变得灰暗。

这时可以使用鼠标左键点击选中网页中想要下载的链接，或者按住鼠标左键拖拽，框选多个想要下载的链接。网页中被选中的链接会显示蓝色的高亮边框。

如果不小心选错了，只要在不想选中的链接上点击鼠标右键即可取消选中，或者按住鼠标右键拖拽，框选取消多个选中的链接。

选择完想要下载的链接以后，只要按下“Enter”键，就可以调起迅雷X，一次性下载刚才选择的所有链接了。

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关键词：迅雷X迅雷10迅雷

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