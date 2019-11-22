坚决不数3！V社新作《半衰期》还是个扮妹子的VR游戏

13年过去了，自《半衰期2：第二章》的完结，我们再没有听说过戈登·弗里曼博士，还有他的搭档艾莉克斯·凡斯在后者痛失父亲之后发生了什么，也造就了Valve社“数不到3”笑话的开始。然而就在今天，几乎已经不对新作抱任何期待的玩家，突然就被塞了个续作——从剧情严格来说算前传的《半衰期：ALYX》。

不过，就像Valve一如既往的尿性，它一定要在这里面强行塞入一些自己的执着。在《半衰期：ALYX》里，这份执着全部被注入了Valve已经坚信很多年的VR里。《半衰期：ALYX》是一款只能在VR环境下玩的游戏，不过V社留了点良心没有把它限定为自家的Index VR独享，与SteamVR兼容的HTC Vive、Oculus Rift/Oculus Quest + Link连接线、还有Windows MR头显都能游玩这款以二代女主角为主视角的VR游戏。

因为《半衰期：ALYX》是一个立项开始就是完全专注于VR的游戏，想要捡起这个古老系列的玩家必须适应在VR环境下的操作和移动。Valve在游戏里提供了三种移动方式，一种是VR里老套的“画圈传送”，另一种是手游玩家会比较熟悉的虚拟摇杆，而第三种叫“Shift”（移换）的操作方式目前还没有具体的介绍，如果它能带来突破性的体验，很有可能就会点燃VR的新一波娱乐潮流。

《半衰期：ALYX》是基于Source 2引擎开发的，所以它的硬件要求反倒不会特别高，一套Core i5-7500/Ryzen 5 1600搭配GTX 1060/RX 580的组合就能带动游戏，但要注意的一点是游戏的内存需求会比较大，系统至少要配备12GB内存，那些只装了8GB内存的游戏本可能需要升级一下。

Valve表示自己一直都在寻找机会重拾《半衰期》系列的故事，只不过他们一直都在探索新的游戏叙事方式，这也许可以解释《半衰期：ALYX》的VR形式，还有长达13年的空窗期里，Valve究竟徘徊和迷茫了多久。现在他们很期待《半衰期：ALYX》会得到怎样的玩家评价，而且希望能继续把VR的“半条命”延续下去。

《半衰期：ALYX》将于2020年3月上市，恰好插在《看门狗军团》和《赛博朋克2077》之间，Valve已经开始游戏的预售，定价为60美元（目前预购9折促销），如果玩家选择在今年年内和Index VR硬件套包一起买，Valve会附赠游戏里的枪械皮肤以及SteamVR界面主题等附加数字内容。

反正这一次，还是没有数到3。