23999元的索尼全幅微单Alpha 7R IV评测：问鼎高像素机皇

在今年7月索尼推出新一代微单相机Alpha 7R IV，首次将全幅相机推上6100万像素的高峰，比同类型相机像素高出至少20%，它能问鼎高像素机皇的位置么？

一代大于一代

在2013年10月索尼推出第一代全幅微单相机Alpha 7与Alpha 7R，自此Alpha 7R系列一直往高像素、大尺寸发展，初代Alpha 7R像素为36MP，重407g（仅机身）、大小是126.9×94.4×48.2mm，到了Alpha 7R IV像素提升至61MP，近乎是初代的两倍，空机身重量580g，尺寸增至128.9mm x 96.4mm x 77.5mm。在Alpha 7R系列拥有相同的机身设计风格下，区分不同机型最简单的方法恐怕看机身大小，掂一下机身重量了。

在放大机身后，Alpha 7R IV手柄变得更大、更深，以改善手感，卡口固定螺丝增加到6颗，以适配重型的望远长焦镜头；机身顶部的曝光补偿按键增加了锁定功能，放大了机背AF-ON按键尺寸，重新设计了后波轮；优化了机身内部的快门单元组件，减少机械快门震动，降低低速快门时糊片的几率；双SD卡槽升级到双UHS-II标准；热靴进行数字化，可连接新的ECM-B1M枪形麦克风；取景器升级至576万像素的OLED面板，放大倍率达到了0.78倍，相较以往Alpha 7相机有了质的飞跃。

Alpha 7R IV机身变得更大更重，更适合与GM镜头一同使用，但相机性能获得提升关键在于6100万有效像素全画幅Exmor R CMOS背照式影像传感器和BIONZ X影像处理器。

像素高更速度不减

Alpha 7R IV与Alpha 7R III一大差别是淘汰了使用2代42MP传感器，改用了有效像素达61MP的全幅传感器。新传感器尺寸为35.7×23.8mm，略小于Alpha 7R III的35.9×24.0mm，有效像素约6100万，比上一代增加了45%，原生感光度范围是ISO 100至ISO 32000，最高可扩展至ISO 102400；传感器表面覆盖了567个相位检测自动对焦点和425个对比度检测对焦点，实时眼部对焦不仅支持人物、动物两类目标，还能应用在视频拍摄中。

使用实时眼部对焦拍摄的狗狗，下图是100%裁切

在升级了新传感器同时Alpha 7R IV更换了新一代BIONZ X影像处理器，相机在带AF、AE下连拍速度可达到10FPS，持续拍摄达到了7秒左右，连拍速度、持续拍摄能力不比40MP级微单相机差。在使用APS-C裁切模式后，仍有2620万有效像素，比APS-C旗舰A6600高，加上BSI、机身五轴防抖、Log视频等特性，不少人视Alpha 7R IV是索尼最佳APS-C幅相机，选择E 16-55mm F2.8 G作为挂机头使用。

Alpha 7R IV在全幅下最高可拍摄4K/30P超高清以及1080P/120P升格视频（最高码率100Mbps），但缺少超采样，因而视频最佳画质出现在Super 35mm模式下。在Super 35mm模式下，Alpha 7R IV会将6K分辨率下变换成4K视频，画质会有质的提升，画幅缩小后果冻效应会明显减少，更没有隔行采样带来的伪色等问题，加上支持S-Log 2、S-Log 3和HLG多种色彩风格，视频画质绝不会比A6600差，“APS-C机皇”实至名归。

全幅最高像素

相比实时眼部对焦、S-Log视频、10FPS连拍，高像素才是Alpha 7R IV最吸引人特性。在Alpha 7R IV问世，佳能EOS 5DSR一直是最高像素的全幅相机，并维持了4年之久。Alpha 7R IV有效像素为6100万，在使用像素转换多重拍摄模式后，最高像素可增加至约2.408亿像素（19008 x 12672像素），超过富士的中画幅相机GFX100。

Alpha 7R IV的6100万像素表现如何，2.408亿下又有多少实用性呢？下面是Alpha 7R IV搭载FE 135mm F1.8 GM镜头进行的感光度测试，最高质量JPG+未压缩RAW格式，RAW通过Lightroom Classic 2020转码，默认锐化、降噪设置（锐化：数量40、半径1.2、细节25、蒙版0，噪点消除：明亮度0、细节50、对比度0、颜色25、细节50、平滑度50），上图将原图压缩到1K像素像素，下图原图的中心位置100%裁切。

感光度测试：

JPG：

Alpha 7R IV的JPG照片更看重噪点控制，在感光度ISO 12800或以内能提高一个干净的画面，细节从ISO 1600开始明显削弱，色彩在ISO 6400开始出现不易察觉的偏绿；在ISO 25600开始细节丢失明显、噪点大幅度增加，ISO 40000开始只能压缩成小图使用了。

RAW：

在RAW格式下，ISO 100至ISO 800能清楚看见色卡的伪色，可见镜头和的传感器的“锐利”，同时亮度噪点不多，此感光度范围是Alpha 7R IV最佳工作感光度；从ISO 1600开始亮度噪点增加，影响解析力，ISO 12800开始感光度越高照片偏绿越明显，使用Alpha 7R IV拍摄夜景或是星夜时最好将感光度控制在ISO 6400范围内。

动态范围测试：

索尼号称Alpha 7R IV拥有15档动态范围，那实际表现会是如何呢？下图是Alpha 7R IV在ISO 100下拍摄的RAW格式照片，前期最高欠曝6EV或过曝3EV，后期用Lightroom Classic 2020拉回。

极限下，可以拉回欠曝6EV的照片，但噪点会大幅度增加，噪点控制远远逊色于欠曝5EV时；过曝时最承受过曝2EV，3EV时会丢失高光细节。

像素转换多重拍摄模式：

像素转换多重拍摄模式是Alpha 7R IV一个重要模式，它能以1或0.5像素的增量精确地移动传感器，拍摄16张或4张单独的像素位移照片，然后合成出一张最高2.408亿像素的照片。Alpha 7R IV照片合成是通过PC软件Imaging Edge实现的，这样做好处是免去机内合成时间，在相同时间能拍摄更多照片，在日落时刻非常有用，缺点能否成功合成照片得到电脑前才知道。

下面组图是6100万像素照片与2.408亿像素照片对比，上图是6100万像素照片中心100%裁切，下图2.408亿万像素照片中心100%裁切，虽然略肉，但高像素下仙人掌展示了更多细节，色卡的伪色被去除。

6100万像素照片中心100%裁切

2.408亿万像素照片中心100%裁切

不过和所有高像素合成模式一样，Alpha 7R IV的像素转换多重拍摄模式在遇到运动物体时可能出错，比如说下图，在合成水面时出现了大量伪色，像素转换多重拍摄模式是一个适合微距、建筑的拍摄模式，风光摄影时要注意画面里运动物体。

新高像素机皇

相比上一代高像素机皇5DSR，Alpha 7R IV至提升了20%像素，可自动对焦系统、连拍速度、高感表现以及动态范围远远超越了前者，使用像素转换多重拍摄模式后，极限像素多达2.4亿，如果你要买一台高像素全幅相机，它一定是2019年内最好选择。

Alpha 7R IV样张（RAW格式拍摄）：

ISO 100，2s，f/11

ISO 100，1/125s，f/11

ISO 100，1/125s，f/11

ISO 100，1/15s，f/11

ISO 100，30s，f/11

ISO 100，20s，f/11

ISO 1600，1/50s，f/1.8

ISO 800，1/50s，f/1.8

ISO 1600，1/50s，f/1.8

ISO 12800，1/100s，f/1.8

ISO 100，1/6400s，f/1.8

ISO 100，1/6400s，f/1.8

ISO 100，1/400s，f/10

ISO 160，1/400s，f/1.8

ISO 400，1/400s，f/1.8