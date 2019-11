面向火星造车！特斯拉“赛博皮卡”太科幻了

前天,马斯克的Starship原型机MK1爆炸了。

这款飞船可是承载着马斯克移民火星的梦想,而在前天的压力测试中,它没能完成使命。但可以理解的是这本身就是一个接近极限的最大压力测试,SpaceX发言人也表示结果“并不出乎意料”。

除了火星梦,马斯克还一直有个造车梦。如今特斯拉电动轿车和SUV已经进入了许多家庭,但是对于占美国汽车市场17%的皮卡,马斯克一直也有一个梦想——造一个《银翼杀手》中回旋车(Spinner)一样酷炫的电动皮卡。

这么一个有情怀的人,发布会时间的选择也很有讲究。1982年的科幻电影《银翼杀手》中故事的设定场景,正是2019年11月的洛杉矶,而马斯克也选择了2019年11月的洛杉矶,发布他“银翼杀手”版(Blade Runner-like)电动皮卡——赛伯朋克卡车(Cybertruck)。

左图:马斯克Cybertruck发布会预告的推特

右图:1982年电影《银翼杀手》的开场画面

“银翼杀手”同款皮卡究竟如何?

尽管皮卡车对于很多中国消费者而言还很陌生,但对于发家美国市场的特斯拉而言,这也可能是一个巨大的机会。在美国,皮卡销售这些年一直在增长,而且卡车的平均销售价格高,利润率高。据行业调研公司IHS Markit的数据,到2026年,全尺寸和中型电动卡车市场销量将达到75,000辆,而轻型卡车的总体销量预计为300万辆。

那么,马斯克新推出的这款皮卡有什么不一样呢?

首先,马斯克出品,必然要够炫酷!先来看看外形,这款车一改传统皮卡的车头和拉货区分离的构造,笔直的倾斜车顶使得整体流线型的车身非常独特,看起来既钢铁又很有未来感。

以至于车开上发布会的一瞬间,仿佛真的置身《银翼杀手》的未来世界中。

看看车的基本数据:车长231.7英尺,宽79.8英尺,最多可载6人,空气悬架及以上到离地间隙16英寸,配置标准自动驾驶仪。最重要的是,这会是有史以来最长的特斯拉。

然后功能上也不输油车。

官网数据显示,这款赛博卡车将有三种版本,分别是250英里、300英里和500英里。马力7500+,0到60英里加速只需不到6.5秒。

价格也颇为亲民,起售价39,900美元,目前已经可以在特斯拉官网预订,预计2021年下半年开始生产。

是不是很让人心动,整个发布会现场也是尖叫不断,一起看看。

赛伯朋克发布会,彪形大汉现场砸玻璃

整个发布会从虚拟形象的主持人,到现场工作人员着装,到发布会ppt字体,风格完全走“赛伯朋克”风,可以说是一场“银翼杀手”复现,炫酷爆炸!

开场的虚拟主持人形象,是不是有点眼熟?借此,特斯拉也表达了对环境污染的担忧,这是马斯克一直宣扬的清洁充电能源解决方案的初衷。

接下来,马斯克就带着这款卡车登场了。

马斯克很骄傲的称,这款车全车身配备9mm厚度的金属外壳,车身外壳和航天器使用的是相同的合金。为了证明这款车的坚硬程度,现场还上演了一出“实锤测试”。

马斯克请上了一位彪形大汉,带着锤子来砸车,在普通的车上,一锤就出现了一个坑,但是再去砸Cybertruck的前车门,两锤子下去没有任何痕迹。

马斯克还在发布会上称这款卡车甚至可以抗枪击,可以说是一辆行走的防弹车!

卡车的玻璃坚硬度也很受关注,发布会中一个钢球沿着近3米的管道下落,砸在Cybertruck的测试玻璃上,玻璃竟然毫发无损,然而普通玻璃都无法承受1米处下落的钢球。现场也安排了一次玻璃抗击打测试。但是现场出现了一点小插曲:马斯克请工作人员用钢球砸玻璃……然后玻璃碎了……

尴尬的两只手不知道放哪的马斯克。

接下来是视频播放的马力测试:和一辆皮卡背对背互扯,Cybertruck似乎轻松赢了。

接下来是速度测试:Cybertruck能跑赢保时捷?

特斯拉官网上的宣传标语是“比卡车更实用,性能比跑车更好(Better utility than a truck with more performance than a sports car)”。

最后,马斯克也公布了这款皮卡的路上和路下数据,都非常惊艳。

作为一款充电皮卡,续航能力也备受关注,充电能力250+kw,最大续航里程可达500多英里,同时配备了空气压缩机。

当然,作为特斯拉的系列车型,这款皮卡也装配了自动驾驶系统。特斯拉电动皮卡Cybertruck正式发布,共有单电机、双电机、三电机三个版本,基础版售价39900美元,各种惊呼,便宜!买它!目前在tesla.com/cybertruck已经可以订购了。

最后,在发布会快要结束的时候,马斯克犹豫了一下,就像乔布斯在发布会上经常会卖的关子一样,说道“还有一件事(one more thing)”,然后向大家隆重介绍了全电动的沙滩车。

这款四轮沙滩车可以直接开上皮卡,并且直接可以在后座充电。

马斯克的赛伯朋克皮卡梦

马斯克造皮卡的梦可以追溯到2012年,我们不妨来细看一下这7年来马斯克是怎么圆梦的。

2012年8月,马斯克在推特上回复一个评论称:“要造一个扭矩惊人、有动态空气悬架系统的特斯拉卡车”。

2014年,马斯克在接受Poppy Harlow的采访时也表示:“是的,我们想生产电动的皮卡车。我们目前并没有考虑太多,但这是我们长期计划的一部分,大概是4到5年之后。”

到了2016年,马斯克在特斯拉官网的博客上写了一篇《Master Plan, Part Deux》的文章中正式提到了要生产特斯拉皮卡(pickup truck),在文章中马斯克写道:“特斯拉要将业务扩展至主要的地面交通工具,如今,特斯拉针对的是两个相对较小的高端市场——轿车和SUV。而未来将凭借Model 3、一款未来的紧凑型SUV和一款新型皮卡,特斯拉计划瞄准大部分消费市场。”

2017年,一位名叫Anna Linnea的女士在推特上问马斯克,“特斯拉要生产的电动皮卡和福特的F150相比是不是更大一些?我期待一个正常大小的家用皮卡。”马斯克则亲自下场回复了这条评论,表示:“基本(和F150)差不多大,也许为了加入一些改变规则的特征会稍大一点。”

而在2018年,马斯克的皮卡梦出现了两条备选道路,一是使用奔驰Sprinter现成的底盘,然后由特斯拉添加电传动,电池和电子设备,二是特斯拉独自设计方案设计和制造整个车辆,但这会需要更多时间。

同年,马斯克在推特上第一次公开了一个时间点,表示:“我简直想造出皮卡想疯了,我们大概明年会出来一个原型。”

之后,到了2019年,马斯克逐渐透露了更多关于特斯拉皮卡的信息,比如形容它“赛博朋克,像银翼杀手中的一样”,充满电后可行驶400-500英里,皮卡还有一个双电机全轮驱动,使其越野性能优越等等。





银翼杀手中的回旋车(Spinner)

而针对网络上的猜测,马斯克也表示,Cybertruck看起来不像互联网上的任何猜测,未来更接近装甲运兵车。

如今,Cybertruck的真面目终于揭晓,尽管从外观上来说,和《银翼杀手》中的车一样充满了科幻的味道,但是按照《银翼杀手》中车辆的设定,2019年就该满世界飞的回旋车(Spinner)既可以作为陆地交通工具驾驶,也可以像垂直起降飞行器一样用喷气发动机垂直升空、盘旋和巡航。

1982年,雷德利·斯科特在《银翼杀手》中,把近未来的时间点就设置为2019年11月。我们所在的这个月份,也就成为了很多科幻迷心目中,最接近赛博朋克未来的时间。

但从目前的发展看来,无论是移民火星,还是开发电动汽车,我们都还有很长的路要走,《银翼杀手》的部分预言,已经在马斯克等技术引导者的努力下成为了现实,而17年的《银翼杀手2049》则是对未来一个更进一步的预测。30年后的2049年,或许我们真的会像马斯克预言的那样,移民火星,开上能跑又能飞的Cybertruck。