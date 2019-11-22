面向火星造车！特斯拉“赛博皮卡”太科幻了

前天，马斯克的Starship原型机MK1爆炸了。

这款飞船可是承载着马斯克移民火星的梦想，而在前天的压力测试中，它没能完成使命。但可以理解的是这本身就是一个接近极限的最大压力测试，SpaceX发言人也表示结果“并不出乎意料”。

除了火星梦，马斯克还一直有个造车梦。如今特斯拉电动轿车和SUV已经进入了许多家庭，但是对于占美国汽车市场17%的皮卡，马斯克一直也有一个梦想——造一个《银翼杀手》中回旋车（Spinner）一样酷炫的电动皮卡。

这么一个有情怀的人，发布会时间的选择也很有讲究。1982年的科幻电影《银翼杀手》中故事的设定场景，正是2019年11月的洛杉矶，而马斯克也选择了2019年11月的洛杉矶，发布他“银翼杀手”版（Blade Runner-like）电动皮卡——赛伯朋克卡车（Cybertruck）。

左图：马斯克Cybertruck发布会预告的推特

右图：1982年电影《银翼杀手》的开场画面

“银翼杀手”同款皮卡究竟如何？

尽管皮卡车对于很多中国消费者而言还很陌生，但对于发家美国市场的特斯拉而言，这也可能是一个巨大的机会。在美国，皮卡销售这些年一直在增长，而且卡车的平均销售价格高，利润率高。据行业调研公司IHS Markit的数据，到2026年，全尺寸和中型电动卡车市场销量将达到75,000辆，而轻型卡车的总体销量预计为300万辆。

那么，马斯克新推出的这款皮卡有什么不一样呢？

首先，马斯克出品，必然要够炫酷！先来看看外形，这款车一改传统皮卡的车头和拉货区分离的构造，笔直的倾斜车顶使得整体流线型的车身非常独特，看起来既钢铁又很有未来感。

以至于车开上发布会的一瞬间，仿佛真的置身《银翼杀手》的未来世界中。

看看车的基本数据：车长231.7英尺，宽79.8英尺，最多可载6人，空气悬架及以上到离地间隙16英寸，配置标准自动驾驶仪。最重要的是，这会是有史以来最长的特斯拉。

然后功能上也不输油车。

官网数据显示，这款赛博卡车将有三种版本，分别是250英里、300英里和500英里。马力7500+，0到60英里加速只需不到6.5秒。

价格也颇为亲民，起售价39,900美元，目前已经可以在特斯拉官网预订，预计2021年下半年开始生产。

是不是很让人心动，整个发布会现场也是尖叫不断，一起看看。

赛伯朋克发布会，彪形大汉现场砸玻璃

整个发布会从虚拟形象的主持人，到现场工作人员着装，到发布会ppt字体，风格完全走“赛伯朋克”风，可以说是一场“银翼杀手”复现，炫酷爆炸！

开场的虚拟主持人形象，是不是有点眼熟？借此，特斯拉也表达了对环境污染的担忧，这是马斯克一直宣扬的清洁充电能源解决方案的初衷。

接下来，马斯克就带着这款卡车登场了。

马斯克很骄傲的称，这款车全车身配备9mm厚度的金属外壳，车身外壳和航天器使用的是相同的合金。为了证明这款车的坚硬程度，现场还上演了一出“实锤测试”。

马斯克请上了一位彪形大汉，带着锤子来砸车，在普通的车上，一锤就出现了一个坑，但是再去砸Cybertruck的前车门，两锤子下去没有任何痕迹。

马斯克还在发布会上称这款卡车甚至可以抗枪击，可以说是一辆行走的防弹车！

卡车的玻璃坚硬度也很受关注，发布会中一个钢球沿着近3米的管道下落，砸在Cybertruck的测试玻璃上，玻璃竟然毫发无损，然而普通玻璃都无法承受1米处下落的钢球。现场也安排了一次玻璃抗击打测试。但是现场出现了一点小插曲：马斯克请工作人员用钢球砸玻璃……然后玻璃碎了……

尴尬的两只手不知道放哪的马斯克。

接下来是视频播放的马力测试：和一辆皮卡背对背互扯，Cybertruck似乎轻松赢了。

接下来是速度测试：Cybertruck能跑赢保时捷？

特斯拉官网上的宣传标语是“比卡车更实用，性能比跑车更好（Better utility than a truck with more performance than a sports car）”。

最后，马斯克也公布了这款皮卡的路上和路下数据，都非常惊艳。

作为一款充电皮卡，续航能力也备受关注，充电能力250+kw，最大续航里程可达500多英里，同时配备了空气压缩机。

当然，作为特斯拉的系列车型，这款皮卡也装配了自动驾驶系统。特斯拉电动皮卡Cybertruck正式发布，共有单电机、双电机、三电机三个版本，基础版售价39900美元，各种惊呼，便宜！买它！目前在tesla.com/cybertruck已经可以订购了。

最后，在发布会快要结束的时候，马斯克犹豫了一下，就像乔布斯在发布会上经常会卖的关子一样，说道“还有一件事（one more thing）”，然后向大家隆重介绍了全电动的沙滩车。

这款四轮沙滩车可以直接开上皮卡，并且直接可以在后座充电。

马斯克的赛伯朋克皮卡梦

马斯克造皮卡的梦可以追溯到2012年，我们不妨来细看一下这7年来马斯克是怎么圆梦的。

2012年8月，马斯克在推特上回复一个评论称：“要造一个扭矩惊人、有动态空气悬架系统的特斯拉卡车”。

2014年，马斯克在接受Poppy Harlow的采访时也表示：“是的，我们想生产电动的皮卡车。我们目前并没有考虑太多，但这是我们长期计划的一部分，大概是4到5年之后。”

到了2016年，马斯克在特斯拉官网的博客上写了一篇《Master Plan, Part Deux》的文章中正式提到了要生产特斯拉皮卡（pickup truck），在文章中马斯克写道：“特斯拉要将业务扩展至主要的地面交通工具，如今，特斯拉针对的是两个相对较小的高端市场——轿车和SUV。而未来将凭借Model 3、一款未来的紧凑型SUV和一款新型皮卡，特斯拉计划瞄准大部分消费市场。”

2017年，一位名叫Anna Linnea的女士在推特上问马斯克，“特斯拉要生产的电动皮卡和福特的F150相比是不是更大一些？我期待一个正常大小的家用皮卡。”马斯克则亲自下场回复了这条评论，表示：“基本（和F150）差不多大，也许为了加入一些改变规则的特征会稍大一点。”

而在2018年，马斯克的皮卡梦出现了两条备选道路，一是使用奔驰Sprinter现成的底盘，然后由特斯拉添加电传动，电池和电子设备，二是特斯拉独自设计方案设计和制造整个车辆，但这会需要更多时间。

同年，马斯克在推特上第一次公开了一个时间点，表示：“我简直想造出皮卡想疯了，我们大概明年会出来一个原型。”

之后，到了2019年，马斯克逐渐透露了更多关于特斯拉皮卡的信息，比如形容它“赛博朋克，像银翼杀手中的一样”，充满电后可行驶400-500英里，皮卡还有一个双电机全轮驱动，使其越野性能优越等等。





银翼杀手中的回旋车（Spinner）

而针对网络上的猜测，马斯克也表示，Cybertruck看起来不像互联网上的任何猜测，未来更接近装甲运兵车。

如今，Cybertruck的真面目终于揭晓，尽管从外观上来说，和《银翼杀手》中的车一样充满了科幻的味道，但是按照《银翼杀手》中车辆的设定，2019年就该满世界飞的回旋车（Spinner）既可以作为陆地交通工具驾驶，也可以像垂直起降飞行器一样用喷气发动机垂直升空、盘旋和巡航。

1982年，雷德利·斯科特在《银翼杀手》中，把近未来的时间点就设置为2019年11月。我们所在的这个月份，也就成为了很多科幻迷心目中，最接近赛博朋克未来的时间。

但从目前的发展看来，无论是移民火星，还是开发电动汽车，我们都还有很长的路要走，《银翼杀手》的部分预言，已经在马斯克等技术引导者的努力下成为了现实，而17年的《银翼杀手2049》则是对未来一个更进一步的预测。30年后的2049年，或许我们真的会像马斯克预言的那样，移民火星，开上能跑又能飞的Cybertruck。