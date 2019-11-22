美女体验贾跃亭的FF91：全程高能

IT之家11月22日消息 昨天法拉第未来在洛杉矶国际车展期间，正式对外公布旗下首款电动车FF91的内饰，今天法拉第未来在官方微博放出了知名Youtube汽车博主《超跑爱丽丝》体验该车的视频，全程高能。

视频一开始，该博主展示了用Siri开启车门的功能。法拉第未来在官方微博称，在体验过程中，博主提到了：快到“my god！”，奢华到“crazy！”，智能AI到“amazing！”，互联到“mad！”，SPA模式“crazy cool！”，最后“massive massive thank you to FF！”和“一定要顺利量产！”，看来该博主确实被圈粉了。

据悉，FF91车内总共有11块屏幕，其中中央显示屏尺寸为15.4英寸，后排乘客能够观看27英寸超宽屏幕，驾驶座前是一块11.6英寸仪表盘，后视显示屏是一个10.1英寸的数字屏幕，可联动后置和侧面摄像头。

在个性化体验方面，FF称，通过三年多时间打造的信息娱乐核心技术FFAI，将传感器、摄像头和软件相结合，预测每个座位上用户的定制化需求，使用面部识别技术，可实现FF91每个座椅的个性化设置。

据介绍，FF 91配备130kWh的电池，这一全球能量密度最高的电池可提供378英里（EPA工况）和超过700公里（NEDC工况）的续航里程。FF 91的峰值电动机功率为783 kW，最大功率为1050 HP，0-60mph加速时间少于3秒。

FF方面表示，FF91预计明年9、10月份进行首批交付。