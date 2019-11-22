内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

《和平精英》占点竞技模式上线：四人小队正面刚枪

2019/11/22 15:50:22来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家11月22日消息 根据《和平精英》官方的消息，占点竞技模式今日已登陆创意工坊，在占点竞技模式中，特种兵以四人小队划分为红蓝双方阵营，然后进行强强对抗，在被淘汰之后可以在队友附近重新返回赛场。哪一方阵营能可以率先取得两个点位的控制权，就可以赢下比赛。

同时，与占点竞技模式匹配的新地图“小镇”也正式上线。该地图整体呈现正方形，建筑风格是典型的西欧风情，主体结构简单各个区域相互连接，但是内部设计比较曲折复杂，掩体众多道路交错。在“小镇”地图上分布着ABC三个点位，这些点位会伴随着游戏时间的进行而随即被激活。特种兵需要去抢占这些被激活的点位，将竞争者驱逐出去。只有特种兵将一处点位内的竞争者全部淘汰出局，并且己方有人员位于点位内，特种兵才能获得该点位的控制。

当一个点位便会处于己方的控制中，占领进度条便会缓慢上升。当占领进度条上升到100%便会彻底占领该处区域，或者在倒计时结束时，己方拥有更多的占领进度，则占领一方就可以获得一个“小分”。当其中的一个阵营彻底占领两处据点，即获得两个“小分”便会赢下这场比赛进而结束游戏。

《和平精英》还表示，游戏还将针对安全系统进行更加深入的升级，针对“连点器外设打击”等多个问题，腾讯游戏安全中心制定了《和平精英》未来6个月的守护计划。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：和平使命新模式

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有