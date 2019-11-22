《和平精英》占点竞技模式上线：四人小队正面刚枪

IT之家11月22日消息 根据《和平精英》官方的消息，占点竞技模式今日已登陆创意工坊，在占点竞技模式中，特种兵以四人小队划分为红蓝双方阵营，然后进行强强对抗，在被淘汰之后可以在队友附近重新返回赛场。哪一方阵营能可以率先取得两个点位的控制权，就可以赢下比赛。

同时，与占点竞技模式匹配的新地图“小镇”也正式上线。该地图整体呈现正方形，建筑风格是典型的西欧风情，主体结构简单各个区域相互连接，但是内部设计比较曲折复杂，掩体众多道路交错。在“小镇”地图上分布着ABC三个点位，这些点位会伴随着游戏时间的进行而随即被激活。特种兵需要去抢占这些被激活的点位，将竞争者驱逐出去。只有特种兵将一处点位内的竞争者全部淘汰出局，并且己方有人员位于点位内，特种兵才能获得该点位的控制。

当一个点位便会处于己方的控制中，占领进度条便会缓慢上升。当占领进度条上升到100%便会彻底占领该处区域，或者在倒计时结束时，己方拥有更多的占领进度，则占领一方就可以获得一个“小分”。当其中的一个阵营彻底占领两处据点，即获得两个“小分”便会赢下这场比赛进而结束游戏。

《和平精英》还表示，游戏还将针对安全系统进行更加深入的升级，针对“连点器外设打击”等多个问题，腾讯游戏安全中心制定了《和平精英》未来6个月的守护计划。